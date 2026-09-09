iPhone 18 lansman tarihi 2026: Apple iPhone 18 pro ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple tarafından iPhone 18 Pro'nun satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Apple'ın geleneksel ürün takvimi ve son yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, eylül ayının üçüncü haftasında satışların başlaması bekleniyor.

MacRumors'un aktardığı takvime göre Apple'ın etkinliği 9 Eylül'de gerçekleştirmesi kesinleşirken, ön sipariş tarihinin 11 Eylül yerine 12 Eylül Cumartesi gününe kayabileceği değerlendiriliyor. Bunun nedeni 11 Eylül tarihinin hassasiyet taşıması ve Apple'ın geçmişte benzer bir durumda ön siparişi cumartesi gününe aldığı örneğin bulunması.

Bu nedenle iPhone 18 Pro için şu aşamada en güçlü senaryo, 9 Eylül 2026'da tanıtım, eylül ortasında ön sipariş ve eylül ayının üçüncü haftasında satış şeklinde görünüyor.

Ancak Apple'ın Türkiye'deki satış takvimi için ayrıca resmi duyuru yapılması gerekiyor.