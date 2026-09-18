iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de satışa çıktı

Telefonlar, 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı yapabilecek. “Apple Reference Image” özelliği ise çekilen fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması için düzenlenemez bir referans görüntü oluşturacak.

iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, yeni işlemcinin önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sunduğunu, 7 çekirdekli grafik biriminin ise yüzde 40’a kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.

Yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı da önceki modele göre üç kat büyütüldü.

Telefonlarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple’ın geliştirdiği C2 hücresel modemi bulunuyor.

Apple’ın verilerine göre yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro, 36 saate; Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. iPhone 18 Pro’nun kablolu bağlantıyla yaklaşık 15 dakikada, kablosuz olarak ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabildiği belirtildi.

iOS 27 işletim sistemiyle gelecek modeller, Apple Intelligence destekli yeni Siri AI’ı da kullanacak. Küçültülen Dynamic Island aynı anda üç canlı etkinliği gösterebilecek.