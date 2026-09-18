iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de satışa çıktı
18.09.2026 12:03
Apple'ın geçen hafta tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.
Apple, 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı.
Modeller 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle de satışa sunuldu. Geçen yılki modellere kıyasla fiyatlarda 100’er dolar artış gözlemlendi.
Yeni modellerin öne çıkan yeniliği, değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu. Altı fiziksel kanada sahip sistem, ortamdaki ışık ve alan derinliğine göre diyafram açıklığını otomatik ayarlayabiliyor.
Kullanıcılar diyafram, enstantane ve beyaz dengesi gibi ayarları elle de değiştirebilecek.
SATIŞA ÇIKTI
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, bugün itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı.
Ön sipariş döneminde verilen siparişlerin hazırlanma süreci başladı.
iPhone 18 Pro ve Pro Max; siyah, gümüş, buzul ve yeni bordo renk seçenekleriyle satışa sunuldu.
iPhone 18 Pro fiyat listesi şu şekilde:
256 GB: 137.999 TL
512 GB: 154.999 TL
1 TB: 188.999 TL
2 TB: 243.999 TL
iPhone 18 Pro Max fiyat listesi ise şöyle:
256 GB: 149.999 TL
512 GB: 166.999 TL
1 TB: 200.999 TL
2 TB: 255.999 TL
iPHONE 18 PRO SERİSİ
Telefonlar, 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı yapabilecek. “Apple Reference Image” özelliği ise çekilen fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması için düzenlenemez bir referans görüntü oluşturacak.
iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, yeni işlemcinin önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sunduğunu, 7 çekirdekli grafik biriminin ise yüzde 40’a kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.
Yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı da önceki modele göre üç kat büyütüldü.
Telefonlarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple’ın geliştirdiği C2 hücresel modemi bulunuyor.
Apple’ın verilerine göre yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro, 36 saate; Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. iPhone 18 Pro’nun kablolu bağlantıyla yaklaşık 15 dakikada, kablosuz olarak ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabildiği belirtildi.
iOS 27 işletim sistemiyle gelecek modeller, Apple Intelligence destekli yeni Siri AI’ı da kullanacak. Küçültülen Dynamic Island aynı anda üç canlı etkinliği gösterebilecek.
DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple, merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu da tanıtmıştı.
Yeni nesil telefon, Türkiye'de 16 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak ve satışlarına da 23 Ekim’de başlanacak.
iPhone Duo, daha satışa çıkmadan tartışmaların odağına yerleşti ve kitap gibi açılan yeni telefonun tasarımında temel kontrollerin ekranın sağ tarafında bulunması, solak kullanıcıların tepkisini çekti.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar cihazın sol elle kullanımının son derece zor olduğunu savunurken, Apple'ın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan solakları göz ardı ettiği eleştirileri gündeme geldi.
Tartışmanın merkezinde iPhone Duo'nun katlanabilir ekranının arayüzü bulunuyor.
Cihaz tamamen açıldığında kilit ekranı kontrolleri ve uygulamalar ekranın sağ tarafında gösteriliyor.
Telefonu ağırlıklı olarak sol eliyle kullanan kişilerin bu kontrollere erişebilmek için ekranın diğer tarafına uzanması gerekiyor.
Özellikle cihazın geniş iç ekranı düşünüldüğünde bunun tek elle kullanımda ciddi bir ergonomi sorunu yaratabileceği belirtiliyor.