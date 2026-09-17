iPhone 18 Pro'yu düşürmenin bedeli ağır. Apple onarım ücretlerini açıkladı
17.09.2026 15:22
Türkiye'de yarın satışa çıkacak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin onarım ücretleri belli oldu. Bazı hasar türlerinde servis maliyetinin 97 bin TL'yi aştığı görüldü.
Teknoloji devi Apple, yarın resmen satışına başlayacağı iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tamir ücretlerini paylaştı.
Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki merkezinde 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. 256 GB depolama alanıyla gelen iPhone 18 Pro’nun ABD başlangıç fiyatı bin 199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise bin 299 dolar olarak açıklandı.
Modeller 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle de satışa sunulacak. Geçen yılki modellere kıyasla fiyatlar 100’er dolar arttı.
iPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE KADAR?
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül’de başladı. Telefonlar 18 Eylül’de yani yarın satışa çıkacak.
iPhone Pro için Türkiye'de, başlangıç fiyatları 256 GB 137 bin 999 TL, 512 GB için 154 bin 999 TL, 1 TB için 188 bin 999 TL, 2 TB için ise 243 bin 999 TL olarak açıklandı.
İPhone 18 Pro Max 256 GB 149 bin 999, 512 GB 166 bin 999, 1 TB 200 bin 999, 2 TB ise 255 bin 999 TL'den satışa sunulacak.
iPHONE 18 SERİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?
Yeni modellerin öne çıkan yeniliği, değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu. Altı fiziksel kanada sahip sistem, ortamdaki ışık ve alan derinliğine göre diyafram açıklığını otomatik ayarlayabiliyor. Kullanıcılar diyafram, enstantane ve beyaz dengesi gibi ayarları elle de değiştirebilecek.
Telefonlar ayrıca 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı yapabilecek. “Apple Reference Image” özelliği ise çekilen fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması için düzenlenemez bir referans görüntü oluşturacak.
iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, yeni işlemcinin önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sunduğunu, 7 çekirdekli grafik biriminin ise yüzde 40’a kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.
YENİ RENK SEÇENEKLERİ
Yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı da önceki modele göre üç kat büyütüldü.
Telefonlarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple’ın geliştirdiği C2 hücresel modemi bulunuyor. Apple’ın verilerine göre yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro, 36 saate; Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. iPhone 18 Pro’nun kablolu bağlantıyla yaklaşık 15 dakikada, kablosuz olarak ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabildiği belirtildi.
iOS 27 işletim sistemiyle gelecek modeller, Apple Intelligence destekli yeni Siri AI’ı da kullanacak. Küçültülen Dynamic Island aynı anda üç canlı etkinliği gösterebilecek.
iPhone 18 Pro ve Pro Max; siyah, gümüş, buzul ve yeni bordo renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
iPHONE BATARYA-EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR?
Apple’ın resmi sitesi üzerinden farklı senaryolara göre onarım ücretleri de yayımlandı. Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye'deki onarım ücretleri şöyle:
Ekran hasarının onarım bedeli iPhone 18 Pro'da 18 bin 639 TL olurken, iPhone 18 Pro Max'te 21 bin 519 TL'ye yükseliyor.
Ekran ve arka camın birlikte hasar görmesi halinde ise fatura sırasıyla 23 bin 89 TL ve 26 bin 139 TL'yi buluyor.
Listenin en yüksek kalemini "diğer hasar" kategorisi oluşturuyor. Bu kapsamda iPhone 18 Pro için 89 bin 139 TL, iPhone 18 Pro Max için ise 97 bin 649 TL servis bedeli belirtiliyor.
Bu ücretler iPhone 17 serisindeyse şu şekilde;
Ekran Değişimi:
iPhone 17: 17 bin 749 TL - 18 bin 639 TL
iPhone 17 Pro: 17 bin 749 TL - 18 bin 639 TL
iPhone 17 Pro Max: 20 bin 499 TL - 21 bin 519 TL
Pil / Batarya Değişimi:
iPhone 17: 5 bin 299 TL - 5 bin 559 TL
iPhone 17 Pro / Pro Max: 6 bin 449 TL - 6 bin 769 TL
Arka Cam Hasarı: Standart ve Pro modellerde ortalama 8 bin 350 TL - 8 bin 979 TL arasında.