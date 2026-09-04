iPhone alacaklar dikkate alsın. iPhone 18'in fiyatı 150 bin lirayı aşabilir
04.09.2026 09:08
Bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 18 serisinin fiyatlarının yüzde 10-20 artması bekleniyor.
TrendForce, Apple'ın 2026'dan itibaren ürün lansman takvimini değiştirerek yeni modelleri sonbahar ve ilkbahar dönemlerine bölmeyi planladığını bildirdi. Bu sonbahar amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max ile birlikte Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan iPhone 18 Fold (geçici isim) tanıtılacak. Standart iPhone 18 ve diğer modellerin ise 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
TrendForce, iPhone 18 Fold'un Apple'ın marka gücünden faydalanmasının beklendiğini, ancak görece geç sevkiyat takvimi ile sınırlı başlangıç üretimi ve stok nedeniyle katlanabilir akıllı telefon penetrasyonu üzerindeki etkisinin hemen görülmeyeceğini belirtti. TrendForce, katlanabilir telefonların 2026'da küresel akıllı telefon pazarının yalnızca yaklaşık yüzde 2'sini oluşturacağını tahmin ediyor.
Bellek fiyatları 2025'in ikinci yarısından bu yana büyük bir yükseliş döngüsüne girdi ve bu durum Apple'ın yeni modellerinin maliyeti üzerinde önemli baskı oluşturuyor. TrendForce'a göre 256 GB'lık Pro model için 2026'nın üçüncü çeyreğinde bellek maliyetlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 400 daha yüksek olması bekleniyor. Apple'ın diğer bileşenlerde daha düşük fiyat pazarlığı yapma çabalarına rağmen, bu tasarrufların genel BOM maliyetleri üzerindeki baskıyı dengelemesi olası bulunmuyor.
TrendForce, donanım maliyetleri yüksek kalırken perakende fiyatlarındaki artışın giderek kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Ancak zayıf küresel makroekonomik ortam, daha temkinli tüketici harcamaları ve Apple'ın pazar varlığını genişletme stratejisi göz önüne alındığında, TrendForce şirketin görece ölçülü bir fiyatlandırma yaklaşımı benimsemesini bekliyor. Yeni modellerin fiyatlarının yaklaşık yüzde 10-20 artması, Apple'ın pazar payını korumak için maliyetlerin bir kısmını üstlenmesi öngörülüyor.
iPHONE 18 NE KADAR OLACAK?
Fiyatların yüzde 20 arttığı varsayımıyla mevcut iPhone 17 serilerinin fiyatına kıyasla yeni rakamları hesapladık.
iPhone 18 256 GB'ın fiyatı 102 bin lira, 512 GB olanı 118 bin 800 liraya, iPhone 18 Pro'nun 144 bin liraya, iPhone 18 Pro Max'in de 159 bin 600 liraya satılması bekleniyor.