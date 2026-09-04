iPhone alacaklar dikkate alsın. iPhone 18'in fiyatı 150 bin lirayı aşabilir

Bellek fiyatları 2025'in ikinci yarısından bu yana büyük bir yükseliş döngüsüne girdi ve bu durum Apple'ın yeni modellerinin maliyeti üzerinde önemli baskı oluşturuyor. TrendForce'a göre 256 GB'lık Pro model için 2026'nın üçüncü çeyreğinde bellek maliyetlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 400 daha yüksek olması bekleniyor. Apple'ın diğer bileşenlerde daha düşük fiyat pazarlığı yapma çabalarına rağmen, bu tasarrufların genel BOM maliyetleri üzerindeki baskıyı dengelemesi olası bulunmuyor.