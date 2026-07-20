İşler bir türlü düzelmedi, rakibi harekete geçti. 53 milyar dolarlık teklif masada

Olası anlaşma, ödeme dünyasının iki devini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bu ortaklık, PayPal’ın geniş tüketici ağını ve tanınmış markalarını, Stripe’ın ise üye işyerleri için sunduğu işlem işleme altyapısıyla birleştirmeyi amaçlıyor.

Sektör temsilcileri, yapay zekâ ve stabil kripto para birimleri gibi yeni teknolojilerle hızla değişen ödeme ekosisteminde böyle bir hacmin taraflara büyük avantaj sağlayabileceğini kaydediyor.

Teklif veren taraflar için PayPal’ın bünyesinde yer alan kişiden kişiye ödeme uygulaması Venmo, en cazip varlıkların başında yer alıyor.

Geçen yıl gelirini yüzde 20 artıran Venmo, daha genç ve varlıklı gruplardan oluşan 67 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip bulunuyor.

Satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde, mavi-sarı ödeme butonuyla internet alışverişine uzun yıllar yön veren ve Silikon Vadisi'nin en köklü şirketlerinden biri olan PayPal’ın yapısı tamamen değişecek.

Elon Musk ve Peter Thiel gibi isimlerin yer aldığı, startup dünyasında efsaneleşen "PayPal Mafyası" olarak bilinen kurucu kadro, buradan elde ettikleri sermayeyle küresel ölçekte devleşen yeni şirketler kurmuştu.

Ancak son dönemde artan rekabet, PayPal hisselerinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.