İşler bir türlü düzelmedi, rakibi harekete geçti. 53 milyar dolarlık teklif masada
20.07.2026 11:44
Dijital ödeme sektörünün öncüsü PayPal, rakibi Stripe ve özel sermaye şirketi Advent International’dan gelen yaklaşık 53 milyar dolarlık ortak satın alma teklifini değerlendiriyor.
Dijital ödemelerin öncüsü olan ancak son yıllarda Apple Pay, Google Pay ve Cash App gibi rakipleri karşısında pazar payı kaybederek gerileyen PayPal, tarihinin en kritik dönemeçlerinden birini yaşıyor.
Şirketi içine düştüğü darboğazdan kurtarmak amacıyla yalnızca dört buçuk ay önce göreve getirilen 61 yaşındaki Üst Yönetici (CEO) Enrique Lores, kendisini milyarlarca dolarlık bir satış masasında buldu.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ödeme sistemleri alanındaki en büyük rakiplerinden Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International, PayPal’ı satın almak için yaklaşık 53 milyar değerinde ortak bir teklif sundu.
Söz konusu teklif, PayPal’ın son borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 30 üzerinde bir prime denk geliyor. Girişimin kamuoyuna yansımasının ardından şirket hisseleri çarşamba günü yüzde 17 değer kazandı.
DEVLERİN BİRLEŞMESİ NE GETİRECEK?
Olası anlaşma, ödeme dünyasının iki devini bir araya getirmeyi hedefliyor.
Bu ortaklık, PayPal’ın geniş tüketici ağını ve tanınmış markalarını, Stripe’ın ise üye işyerleri için sunduğu işlem işleme altyapısıyla birleştirmeyi amaçlıyor.
Sektör temsilcileri, yapay zekâ ve stabil kripto para birimleri gibi yeni teknolojilerle hızla değişen ödeme ekosisteminde böyle bir hacmin taraflara büyük avantaj sağlayabileceğini kaydediyor.
Teklif veren taraflar için PayPal’ın bünyesinde yer alan kişiden kişiye ödeme uygulaması Venmo, en cazip varlıkların başında yer alıyor.
Geçen yıl gelirini yüzde 20 artıran Venmo, daha genç ve varlıklı gruplardan oluşan 67 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip bulunuyor.
Satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde, mavi-sarı ödeme butonuyla internet alışverişine uzun yıllar yön veren ve Silikon Vadisi'nin en köklü şirketlerinden biri olan PayPal’ın yapısı tamamen değişecek.
Elon Musk ve Peter Thiel gibi isimlerin yer aldığı, startup dünyasında efsaneleşen "PayPal Mafyası" olarak bilinen kurucu kadro, buradan elde ettikleri sermayeyle küresel ölçekte devleşen yeni şirketler kurmuştu.
Ancak son dönemde artan rekabet, PayPal hisselerinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.
HP'DEKİ TECRÜBESİYLE DÜMENE GEÇTİ
PayPal yönetim kurulu, eski CEO Alex Chriss döneminde değişim hızı ve icraatların beklentileri karşılamaması üzerine sürpriz bir kararla şubat ayında Enrique Lores’i yeni CEO olarak duyurdu ve Lores 1 Mart itibarıyla göreve başladı.
Atama kararı, bir kâr uyarısıyla birlikte gelmiş ve şirket hisseleri o dönem yüzde 19 gerilemişti.
İspanya doğumlu olan Lores, kariyerine 1989 yılında Hewlett-Packard bünyesinde stajyer mühendis olarak başladı.
Şirketin büyük formatlı baskı teknolojileri bölümünü yönettikten sonra 2008 yılında Silikon Vadisi’ne taşındı.
2015 yılında Hewlett-Packard’ın ikiye bölünme sürecinde organizasyonu basitleştirme ve maliyet yapısını azaltma görevlerini üstlendi.
Şirket tarafından "iş dünyası tarihinin en büyük ve karmaşık kurumsal bölünmelerinden birinin baş mimarı" olarak tanımlanan Lores, 2019 yılında HP’nin CEO’su oldu.
HP’de çalışanların yüzde 16’sını işten çıkararak 1 milyar dolarlık tasarruf sağlayan Lores, benzer bir mücadeleyi Xerox’un düşmanca satın alma girişimine karşı da verdi ve salgın döneminde evden çalışma ekipmanlarına talebin artmasıyla şirketi büyüterek bu süreci atlattı.
Lores, 2021 yılında PayPal’ın yönetim kuruluna katıldı ve Temmuz 2024’te kurul başkanlığını üstlendi. Mart 2025’te ise doğrudan icranın başına getirildi.
TASARRUF PLANLAR DEVAM EDERKEN GELEN TEKLİF
PayPal’ın geçmişteki iki yöneticisi Dan Schulman ve Alex Chriss’in büyüme planları hedeflenen başarıya ulaşamadı.
Schulman döneminde tasarlanan ve ödeme, tasarruf, hisse ile kripto ticaretini tek elde toplayacak "süper uygulama" projesi hayata geçmedi.
Şirketin 2021 yılında Pinterest’i 40 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alma girişimi ise basına sızıp hissedarların tepki göstermesiyle rafa kalktı.
Salgın sonrası fiziksel mağazalardan alışverişin geri dönmesiyle büyümesi yavaşlayan şirket, iddialı hedeflerinden vazgeçti.
Görevi devralan Alex Chriss ise "dünyayı şok edecek" ürün lansmanları sözü vermesine rağmen yatırımcıları ikna edemedi ve pazar payı kayıpları sürerken maliyetleri düşürmek amacıyla toplu işten çıkarmalara gitti.
Mart ayında dümene geçen Lores ise daha temkinli bir ton belirleyerek PayPal’ın teknolojisini modernize etmeye ve büyümeye bütçe ayırabilmek için en az 1,5 milyar dolarlık agresif bir maliyet kesintisi yapmaya odaklandı.
Şirketi üç ana işletme grubu altında yeniden yapılandıran Lores, Venmo’yu bağımsız bir tüketici birimi haline getirdi.
Stripe ve Advent’in sunduğu 53 milyar dolarlık teklif, tam da bu yeniden yapılandırma sürecinin ortasında masaya geldi.
YÖNETİM KURULU TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI
Ortak teklifte Stripe, üye işyeri ödeme altyapısındaki gücünü PayPal’ın tüketici hesapları ve Venmo ile birleştirmeyi hedeflerken; Worldpay, Vantiv ve Nuvei gibi şirketlere daha önce yatırım yapmış olan Advent International ise özel sermaye ve işlem tecrübesiyle sürece katılıyor.
Buna karşın Reuters’a bilgi veren kaynaklar, PayPal yönetim kurulunun hisse başına önerilen 60,50 dolarlık mevcut teklifi yetersiz bulduğunu belirtiyor.
Kurul, teklifin mali taraflarının yanı sıra iki büyük çevrimiçi ödeme platformunun birleşmesinin doğuracağı antitröst ve düzenleyici kurum risklerini inceliyor.
PayPal, Stripe ve Advent’in teklifine henüz resmi bir yanıt vermedi.
Lores’in şirketin bağımsız kalması yönündeki planı ile hissedar değerini maksimize etme seçeneği arasındaki karar, şirketin halka açık bir yapıda kalıp kalmayacağını belirleyecek.