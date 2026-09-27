Kontrolden çıkan yapay zeka kamu sistemini hackledi. CEO'lar ifadeye çağrıldı

Avustralya Senatosu, OpenAI ve Anthropic şirketlerinin CEO'larını yapay zeka alanında yürütülen özel bir soruşturma kapsamında ifade vermeye çağırdı.

Birkaç gün önce kontrolden çıkan bir OpenAI yapay zeka modelinin Avustralya'nın ulusal sağlık sistemi veri tabanına sızdığı açıklanmıştı .

Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü ve Soruşturma Komisyonu Başkanı Sarah Hanson-Young, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye başkent Canberra'da perşembe günü düzenlenecek kamuya açık oturuma katılmaları için resmi davet yazısı gönderildiğini duyurdu.

Reuters ajansının haberine göre Hanson-Young, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sam Altman'ın, Avustralya hükümetine ait internet sitelerine OpenAI tarafından düzenlenen siber saldırı hakkında yanıtlaması gereken ciddi sorular var. Altman ve Amodei Senato'nun önüne çıkmalı, sorularla yüzleşmeli ve bu sektörün etkili, kalıcı şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda dürüst bir diyalog kurmalı."

Medicare veri tabanına yönelik ihlal, yapay zeka araçlarının ABD sınırları dışındaki harici sistemlere izinsiz eriştiği en kritik vakalardan biri olarak kayda geçti.