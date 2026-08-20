Mavi Vatan Teknofest'te ZAHA sahnede. Kıyıya birliklerden önce çıkacak

Otonom, uzaktan kumandalı veya karma modda çalışacak şekilde tasarlanan İ-ZAHA, 3 kilometre menzile sahip. Ayrıca tüm varyantlarda insansız hava aracı röle desteğiyle bu mesafe artırılabiliyor.

İ-ZAHA, kara yolu, demir yolu ve denizde tüm nakliye vasıtalarıyla, uzak noktalara havadan hızlı nakil ihtiyacı halinde ağır nakliye helikopterleri ve uçaklarıyla taşınabiliyor. Aracın taşıma işlemi, CH47F Chinook, Mil Mi-26, C-130 Hercules, A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, An-124 ve Il-76 gibi ağır nakliye helikopterleri ve stratejik nakliye uçaklarıyla da yapılabiliyor.