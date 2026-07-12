Meta gizlilik tepkilerinin ardından yeni yapay zekayı çekti

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Instagram için geliştirdiği yeni yapay zeka modelini , özelliğin tanıtılmasının hemen ardından yükselen kamuoyu tepkisi üzerine cuma günü yayından kaldırdı.

Şirket salı günü tanıttığı Muse Image yapay zeka modelini, kullanıcıların sosyal medya sayfaları için yapay zeka destekli fotoğraflar üretmesini sağlayan bir "yaratıcı ortak" olarak duyurmuştu.

Ancak tüm kullanıcıların bu yeni özelliğe otomatik olarak dahil edilmesi, gizlilik ve telif hakkı endişelerini beraberinde getirerek geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

Meta yaptığı açıklamada, "Amacımız yararlı bir yaratıcı araç sunmak ve insanlara kamuya açık içeriklerinin bu şekilde referans alınıp alınamayacağı konusunda kontrol hakkı vermekti" ifadelerini kullandı.

Açıklama, "Bu özelliğin beklentiyi karşılamadığına yönelik geri bildirimleri aldık, bu nedenle araç artık kullanılamıyor" şeklinde sürdü.