Meta hakkında tarihi dava

Berkeley Yaşam Bilimleri Hukuk ve Politika Merkezinden Vincent Joralemon, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "Bu durum gerçekten 1990'lardaki tütün davalarını andırıyor" dedi.

Joralemon, sosyal medyanın zararlarına ilişkin davaların teknoloji ve bağımlılık kesişiminde şekillendiğini, ancak Meta'ya karşı yürütülen bu davadaki hukuki argümanın, yaklaşık 30 yıl önce federal hükümetin tütün şirketlerine açtığı davada olduğu gibi şirketin ticari uygulamalarına odaklandığını belirtti.

1990'ların başına gelindiğinde, onlarca yıllık araştırmalar tütün kullanımının kanser gibi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymuş, ardından yürütülen ek incelemeler sektörün ürünlerinin zararlı etkilerini kasten önemsiz gösterdiğini ve hatta gizlediğini gün yüzüne çıkarmıştı.

ABD'deki onlarca eyalet dört büyük tütün şirketine dava açmış ve 1998 yılında mali cezaları ile özellikle çocukları hedef alan çizgi film karakterli pazarlama yöntemlerinde değişiklikleri içeren tarihi bir uzlaşma anlaşması kazanmıştı.

Oakland'da jüri seçimi bugün başlarken açılış konuşmalarının 18 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

Meta, Los Angeles ve New Mexico'da görülen benzer davalarda suçlu bulunmuş ve toplamda 1 milyar dolara yaklaşan tazminat cezalarına çarptırılmıştı.

Oakland'daki davada eyaletler, Meta'nın yaklaşık 1,5 trilyon dolar olan toplam piyasa değerine yakın bir meblağ olan 1,4 trilyon dolara varan mali cezaların yanı sıra şirketin uygulamalarında uzun bir değişiklik listesi talep ediyor.