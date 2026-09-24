Meta, kamerasız akıllı gözlüğünü tanıttı
24.09.2026 10:30
Kameralı gözlüklerin mahremiyet ihlallerine yol açtığına yönelik küresel çapta endişeler artarken Amerikan teknoloji firması Meta, sadece ses özelliği bulunan kamerasız akıllı gözlüklerini tanıttı.
Özellikle kadın ve kız çocuklarının, rızaları olmadan başkaları tarafından görüntülenmesine yönelik dünya çapında tepkiler ve mahremiyetle ilgili endişeler sürerken, Amerikan teknoloji devi Meta, bu kez de sadece ses özelliği olan "kamerasız" akıllı gözlük geliştirdi.
Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads ve Messenger gibi dünyanın önde gelen uygulamalarının da sahibi Meta firması kamerasız akıllı gözlüklerini tanıttı. Şirketin California Menlo Park'taki merkezinde, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından düzenlenen lansman gecesinde görücüye çıkan kamerasız gözlükte, görüntü kaydedebilen versiyonların aksine sadece ses özelliği bulunacak ancak diğer akıllı özellikleri korunacak.
Kullanıcılar, akıllı gözlüklerle fotoğraf çekebiliyor, video kaydedebiliyor, müzik dinleyebiliyor, telefon görüşmesi yapabiliyor, metin çevirebiliyor veya bir yapay zeka asistanıyla etkileşime girebiliyor.
Bu klasmandaki kameralı gözlüklerin yeni modellerinin de tanıtımının yapıldığı gecede sadece ses odaklı kamerasız gözlük en çok ilgi çeken ürünler arasındaydı.
Yılda bir düzenlenen Meta Connect etkinliğinde, kamerasız gözlüklerin 13 Ekim'de satışa çıkacağı ve başlangıç fiyatının 349 dolar olacağı açıklandı.
Meta'nın kamerasız akıllı gözlüğünün, kimileri tarafından "sapık gözlüğü" olarak da nitelendirilen, minik kameralı gözlük ve diğer giyilebilir eşyaların yol açtığı mahremiyet ihlallerine yönelik küresel tepkilerin ortasında tanıtılması da dikkat çeken diğer bir unsur oldu.
Meta ilk akıllı gözlüklerini 2021'de piyasaya sürmüş ve geçen yıl gözlük camı üzerine görüntü yansıtan "ekranlı" gözlüklerini tanıtmıştı.
Yeni gözlük serisini ve şirketin yeni yapay zeka asistanı Muse Charm adlı elde taşınan cihazı görücüye çıkaran Zuckerberg, "Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan gözlük takıyor. Önümüzdeki yıllarda bunların çoğunun yerini yapay zeka gözlüklerin alacağını düşünüyoruz" dedi.
“MUSE CHARM” SAHNEDE
Zuckerberg'in tanıtımını yaptığı bir cihaz da Muse Charm oldu. Bu cihaz, şirketin tüketicilere yönelik ilk ajan tabanlı uygulaması olan Muse'un adeta elde taşınabilir hali...
Meta'nın geliştirdiği yeni nesil kişisel yapay zeka uygulaması Muse, sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, kullanıcı adına dijital işlemleri gerçekleştirebiliyor.
Kullanıcılar örneğin; finans, sağlık ve alışveriş gibi alanlarda kişisel hesaplarını bağladıktan sonra Muse'dan hizmetlere kaydolmasını, randevu almasını ve aramalar yapmasını isteyebiliyor.
Yeni seri gözlüklerin Muse ile uyumlu çalışacağı belirtilirken, lansmanı yapılan Muse Charm ise kullanıcıların Muse asistanıyla bir akıllı telefondan bağımsız olarak etkileşime girmesine olanak tanıyor. Meta, bu ürünün fiyatı hakkında bir bilgi vermedi.