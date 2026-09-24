Meta, kamerasız akıllı gözlüğünü tanıttı

Özellikle kadın ve kız çocuklarının, rızaları olmadan başkaları tarafından görüntülenmesine yönelik dünya çapında tepkiler ve mahremiyetle ilgili endişeler sürerken, Amerikan teknoloji devi Meta, bu kez de sadece ses özelliği olan "kamerasız" akıllı gözlük geliştirdi.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads ve Messenger gibi dünyanın önde gelen uygulamalarının da sahibi Meta firması kamerasız akıllı gözlüklerini tanıttı. Şirketin California Menlo Park'taki merkezinde, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından düzenlenen lansman gecesinde görücüye çıkan kamerasız gözlükte, görüntü kaydedebilen versiyonların aksine sadece ses özelliği bulunacak ancak diğer akıllı özellikleri korunacak.