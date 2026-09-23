Meta yapay zeka ve akıllı gözlük atağında. Tepkilerin nedeni ne?

Geçen yılki Connect etkinliğinde AFP dahil çeşitli basın kuruluşlarına konuşan Meta Ürün Müdürü Chris Cox, bu kaygıları önemsemeyerek akıllı gözlüklerin kullanımı etrafında zamanla "sosyal normların" oluşacağını savundu.

Cihazlara ilişkin tepkilerin ardından Meta, kayıt yapıldığını gösteren ışığın çevredeki kişilerce her zaman görülebileceğini, bu ışığa müdahale edilmesi durumunda ise kameranın kendiliğinden devre dışı kalacağını açıkladı.

Şirketin sadece ses odaklı yeni bir gözlük üzerinde çalıştığı, ayrıca yeni nesil bir karma gerçeklik gözlüğü geliştirdiği yönünde haberler de basına yansıyor.

Meta, ürün güvenliğinin yanı sıra dünya genelinde çocukların güvenliği ve mahremiyeti konusunda da yoğun baskı altında.

Şirket, tüketici hakları ve çocukların çevrim içi gizliliğine ilişkin eyalet ve federal yasaları ihlal etmekle suçlandığı davada, ağustos ayında ABD'deki onlarca eyalet başsavcısıyla uzlaşmaya vardı.

Varılan anlaşma kapsamında Meta, 18 milyar dolara kadar para cezası ödemeyi ve genç kullanıcılara yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koymayı kabul etti.

Dünyanın farklı ülkelerinde küçük yaştaki kullanıcılara dönük sosyal medya yasakları ve kısıtlamalarıyla karşılaşan teknoloji devi, ABD'deki eyalet mahkemelerinde süren binlerce olası kişisel zarar davasıyla da mücadele ediyor.