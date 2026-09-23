Meta yapay zeka ve akıllı gözlük atağında. Tepkilerin nedeni ne?
23.09.2026 13:10
Meta, geliştirdiği yeni yapay zeka ürünlerini ve akıllı gözlük teknolojilerini yıllık Connect konferansında tanıtmaya hazırlanıyor.
Yapay zeka yarışında geri kalmamak adına milyarlarca dolar harcayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanırken gizlilik tartışmaları ve hukuki engellerle karşı karşıya.
Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji devinin Menlo Park'taki merkezinde bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 02.00) başlayacak yıllık Connect konferansında geliştiricilere hitap edecek.
Sosyal medya devi, bu ayın başlarında kullanıcılar adına işlem yapabilen ve dijital kişisel asistan işlevi gören ilk eylemli tüketici uygulaması Muse'u erişime açtı.
Finans, sağlık veya alışveriş gibi kişisel hesaplarını bu sisteme bağlayan kullanıcılar; hizmetlere kaydolma, randevu alma ya da arama yapma gibi görevleri Meta'ya devredebiliyor.
"RÖNTGENCİ GÖZLÜĞÜ"
Meta'nın kendi yapay zeka modelleriyle çalışan ve OpenAI'ın ChatGPT'si ile Anthropic'in Claude modeline rakip olarak tasarlanan Muse, iş dünyasında farklı tepkilerle karşılaştı.
Amazon, yapay zeka botlarının kullanıcılar adına otomatik alışveriş yapmasını bu hafta engelledi.
Instacart, Shopify ve Expedia gibi diğer şirketler ise hizmetlerini Muse sistemine entegre etmek üzere işbirliği anlaşmaları imzaladı.
Yapay zeka stratejisini akıllı gözlüklerle birleştiren Meta, ilk etkileşimli modelini OpenAI'ın ChatGPT ile küresel yapay zeka dalgasını başlatmasından yaklaşık bir yıl önce, 2021'de piyasaya sürmüştü.
Şirket, çok sayıda Ray-Ban markalı Meta gözlüğü üreten gözlük üreticisi EssilorLuxottica ile ortaklığının yanı sıra geçen yıl lenslerine görüntü yansıtan artırılmış gerçeklik ekranlı gözlüğünü, bu yılın başlarında ise kendi markasını taşıyan yapay zeka gözlüklerini tanıttı.
Ancak bu cihazların yarattığı yenilik hissi, kısa sürede mahremiyet endişelerinin gölgesinde kaldı; bazı kesimler ürünleri "röntgenci gözlüğü" olarak niteledi.
Geçen yılki Connect etkinliğinde AFP dahil çeşitli basın kuruluşlarına konuşan Meta Ürün Müdürü Chris Cox, bu kaygıları önemsemeyerek akıllı gözlüklerin kullanımı etrafında zamanla "sosyal normların" oluşacağını savundu.
Cihazlara ilişkin tepkilerin ardından Meta, kayıt yapıldığını gösteren ışığın çevredeki kişilerce her zaman görülebileceğini, bu ışığa müdahale edilmesi durumunda ise kameranın kendiliğinden devre dışı kalacağını açıkladı.
Şirketin sadece ses odaklı yeni bir gözlük üzerinde çalıştığı, ayrıca yeni nesil bir karma gerçeklik gözlüğü geliştirdiği yönünde haberler de basına yansıyor.
Meta, ürün güvenliğinin yanı sıra dünya genelinde çocukların güvenliği ve mahremiyeti konusunda da yoğun baskı altında.
Şirket, tüketici hakları ve çocukların çevrim içi gizliliğine ilişkin eyalet ve federal yasaları ihlal etmekle suçlandığı davada, ağustos ayında ABD'deki onlarca eyalet başsavcısıyla uzlaşmaya vardı.
Varılan anlaşma kapsamında Meta, 18 milyar dolara kadar para cezası ödemeyi ve genç kullanıcılara yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koymayı kabul etti.
Dünyanın farklı ülkelerinde küçük yaştaki kullanıcılara dönük sosyal medya yasakları ve kısıtlamalarıyla karşılaşan teknoloji devi, ABD'deki eyalet mahkemelerinde süren binlerce olası kişisel zarar davasıyla da mücadele ediyor.