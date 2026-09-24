Meta'dan akıllı telefona rakip yeni cihaz. Cebe sığacak

Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün ise "Ray-Ban Meta Audio" adını taşıyan kamerasız akıllı gözlük oldu.

Cihaz, izinsiz video ve fotoğraf çeken yapay zeka araçlarına yönelik küresel tepkileri hafifletmeyi hedefliyor.

Kamerasız model, video kaydı esnasında ışık yakan kameralı versiyonun aksine, ses kaydederken çevredekilere herhangi bir görsel uyarı iletmiyor.

IDC pazar araştırma şirketinden direktör Jitesh Ubrani konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

"Şirket bazı gizlilik sorunlarını çözmeye çalışıyor ancak sesin kötüye kullanımı veya izinsiz ses kaydı riski sürüyor. Asıl mesele tamamen rıza ile ilgili. Sadece ses kaydı dahi olsa, Meta'nın kullanıcılara ve çevreye kayıt yapıldığını bildirecek bir yol geliştirmesi gerekiyor."

Daha önce Meta'nın görme ve dinleme kapasitesi arttıkça gelişen cihazları, daha önce İngiltere'deki bazı mekanlarda yasaklanmış ve davalara konu olmuştu.

Kameraların kaldırılması, fotoğraf ve video kaydı özelliklerinin popülerliği düşünüldüğünde talebi sınırlama riski yaratırken, gözlüğü Apple AirPods gibi doğrudan ses odaklı cihazların rakibi haline getiriyor.

AFP ajansının aktardığına göre Meta ise tasarımın yalnızca gizlilik amaçlı olmadığını belirterek, "Ses, cihazlarımızın ilk günden bu yana en popüler özelliği oldu; zira gözlüklerimiz dış dünyayla bağlantınızı koparmadan yüksek kalitede ses sunuyor" değerlendirmesini paylaştı.

EssilorLuxottica işbirliğinin en yeni halkası olan kamerasız Meta Audio, 13 Ekim'den itibaren 349 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu tutar, kameralı Ray-Ban modellerinden 100 dolar daha ucuz.

Kameralı modeller ise klasik Aviator ve kedi gözü Zena stilleriyle güncellendi.

Kameraların çıkmasıyla bir golf topu ağırlığına inen kamerasız model, Clubmaster ve Burbank gibi çerçeve seçenekleri kazandı; tek şarjla kullanım süresi de 9 saatten 12 saate yükseldi.