Meta'dan akıllı telefona rakip yeni cihaz. Cebe sığacak
24.09.2026 10:51
Meta, Apple AirPods kutusu büyüklüğündeki yeni yapay zeka cihazı Meta Charm'ı tanıttı. Cihaz, yaklaşık 2 inçlik dokunmatik ekrana ve dahili 5G bağlantısına sahip.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yeni Muse yapay zeka asistanını kullanan "Meta Charm" adlı avuç içi cihazı tanıttı.
Donanım yarışını akıllı gözlüklerin ötesine taşıyan cihaz, Apple AirPods kutusu boyutundaki yapısı, yaklaşık 2 inçlik dokunmatik ekranı ve dahili 5G bağlantısıyla dikkat çekiyor.
Reuters ajansının aktardığına Zuckerberg, şirketin Kaliforniya eyaletine bağlı Menlo Park'taki yıllık donanım etkinliği Meta Connect'te yaptığı konuşmada ürünü şu sözlerle tarif etti:
"Gerçek zamanlı ses ve avatar altyapısı dahil tüm Muse deneyimini bir anahtarlığa sığacak ve her an konuşulabilecek bir aygıta yerleştirdik."
Meta, Charm modelinin aralık ayındaki tatil sezonunda sevkiyata hazır hale geleceğini duyurdu ancak fiyat açıklamadı.
Teknoloji şirketleri, çevrelerini görebilen, duyabilen ve yanıt verebilen yapay zeka asistanları merkezinde cihazlar tasarlamak için milyarlarca dolar harcıyor.
Akıllı gözlüklerden giyilebilir iğnelere ve avuç içi aygıtlara kadar uzanan bu cihazlardan hangisinin ana akım haline geleceği henüz netlik kazanmadı.
EssilorLuxottica ortaklığıyla geliştirdiği Ray-Ban modelleri sayesinde akıllı gözlük pazarında erken bir başarı yakalayan Meta, ürün gamındaki yapay zeka asistanı Muse'un kapsamını genişletti.
Bilgisayar kullanımı yeteneği kazanan Muse; Walmart, Best Buy ve Gap gibi perakende zincirleriyle entegre çalışacak.
Sistem, gözlüklerin ana arayüzü haline gelerek kullanıcıların sesli komutlarla alışveriş yapmasını, randevu almasını ve görevleri tamamlamasını sağlayacak.
ŞİRKET İLK HAFİF SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜ DE TANITTI
Şirket etkinlikte, gözlük boyutlarına kadar inceltilen ilk sanal gerçeklik cihazını da sergiledi.
Fiyatı 1299 dolar olarak belirlenen "Meta VR Glasses", Apple'ın Vision Pro gibi daha hantal ve pahalı ürünleriyle rekabet etmeyi hedefliyor.
2027 ilkbaharında piyasaya çıkacak cihaz, pil ve işlemcinin ayrı bir disk ünitesine taşınması sayesinde yaklaşık bir deste iskambil kağıdı ağırlığına indi.
Siyah ve saran çerçeve tasarımıyla göz, ses ve el hareketlerine duyarlı çalışan aygıtın, yüksek fiyat ve ağır kasklar nedeniyle kitleselleşemeyen sanal gerçeklik pazarını dönüştürmesi amaçlanıyor.
Pazar araştırma şirketi Smart Analytics Group kurucusu Linda Sui, ağırlığın yaklaşık 100 grama inmesinin kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini, buna rağmen temel kullanım alanlarının önceki başlıklarla benzer kaldığını ve yüksek fiyatın tüketiciye ulaşmayı zorlaştırabileceğini ifade etti.
KAMERASIZ YENİ GÖZLÜK GİZLİLİK TARTIŞMALARINI DİNDİRMEYE YETMEDİ
Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün ise "Ray-Ban Meta Audio" adını taşıyan kamerasız akıllı gözlük oldu.
Cihaz, izinsiz video ve fotoğraf çeken yapay zeka araçlarına yönelik küresel tepkileri hafifletmeyi hedefliyor.
Kamerasız model, video kaydı esnasında ışık yakan kameralı versiyonun aksine, ses kaydederken çevredekilere herhangi bir görsel uyarı iletmiyor.
IDC pazar araştırma şirketinden direktör Jitesh Ubrani konuya dair şu değerlendirmede bulundu:
"Şirket bazı gizlilik sorunlarını çözmeye çalışıyor ancak sesin kötüye kullanımı veya izinsiz ses kaydı riski sürüyor. Asıl mesele tamamen rıza ile ilgili. Sadece ses kaydı dahi olsa, Meta'nın kullanıcılara ve çevreye kayıt yapıldığını bildirecek bir yol geliştirmesi gerekiyor."
Daha önce Meta'nın görme ve dinleme kapasitesi arttıkça gelişen cihazları, daha önce İngiltere'deki bazı mekanlarda yasaklanmış ve davalara konu olmuştu.
Kameraların kaldırılması, fotoğraf ve video kaydı özelliklerinin popülerliği düşünüldüğünde talebi sınırlama riski yaratırken, gözlüğü Apple AirPods gibi doğrudan ses odaklı cihazların rakibi haline getiriyor.
AFP ajansının aktardığına göre Meta ise tasarımın yalnızca gizlilik amaçlı olmadığını belirterek, "Ses, cihazlarımızın ilk günden bu yana en popüler özelliği oldu; zira gözlüklerimiz dış dünyayla bağlantınızı koparmadan yüksek kalitede ses sunuyor" değerlendirmesini paylaştı.
EssilorLuxottica işbirliğinin en yeni halkası olan kamerasız Meta Audio, 13 Ekim'den itibaren 349 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu tutar, kameralı Ray-Ban modellerinden 100 dolar daha ucuz.
Kameralı modeller ise klasik Aviator ve kedi gözü Zena stilleriyle güncellendi.
Kameraların çıkmasıyla bir golf topu ağırlığına inen kamerasız model, Clubmaster ve Burbank gibi çerçeve seçenekleri kazandı; tek şarjla kullanım süresi de 9 saatten 12 saate yükseldi.