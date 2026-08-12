Meta'nın akıllı gözlüklerine mahremiyet davası

Almanya’da dijital haklar alanında faaliyet gösteren HateAid adlı sivil toplum örgütü, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ve bu grubun akıllı gözlüklerini ülkede satan şirketler hakkında kişisel verilerin mahremiyeti yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bugün yazılı bir açıklama yapan HateAid, başta "Ray-Ban Meta Wayfarer" modeli olmak üzere söz konusu cihazların piyasaya sürülmesinin Almanya'daki dijital mahremiyet yasalarına aykırı olduğunu bildirdi.

Bu adım, mahremiyet hakkına büyük önem verilen ülkede teknoloji devine yönelik hukuki denetimin yeni bir halkası oldu.