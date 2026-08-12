Meta'nın akıllı gözlüklerine mahremiyet davası
12.08.2026 14:41
Alman dijital haklar örgütü HateAid, Meta ve Ray-Ban üreticisi EssilorLuxottica’nın da aralarında bulunduğu şirketler hakkında gizlilik yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Almanya’da dijital haklar alanında faaliyet gösteren HateAid adlı sivil toplum örgütü, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ve bu grubun akıllı gözlüklerini ülkede satan şirketler hakkında kişisel verilerin mahremiyeti yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Bugün yazılı bir açıklama yapan HateAid, başta "Ray-Ban Meta Wayfarer" modeli olmak üzere söz konusu cihazların piyasaya sürülmesinin Almanya'daki dijital mahremiyet yasalarına aykırı olduğunu bildirdi.
Bu adım, mahremiyet hakkına büyük önem verilen ülkede teknoloji devine yönelik hukuki denetimin yeni bir halkası oldu.
HateAid Yöneticisi Josephine Ballon konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Akıllı gözlüklerden kaçacak bir yer yok. Her an görüntülenebileceğiniz ve ardından internette ifşa edilebileceğiniz gerçeğiyle yaşamak zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Sivil toplum kuruluşu; Meta yönetiminin yanı sıra Ray-Ban markasının da sahibi olan gözlük üreticisi EssilorLuxottica’nın ilgili birimleri ile Fielmann, Apollo-Optik, Mister Spex ve MediaMarkt perakende zincirlerini Frankfurt merkezli Dijital Suçlar Soruşturma Bürosuna (ZIT) ihbar etti.
Şirketlerden Mister Spex, kendilerine resmi bir suç duyurusu tebligatı ulaşmadığını bildirirken mahremiyetin korunmasını son derece ciddiye aldıklarını kaydetti.
HateAid, şikayetinin temelini federal dijital veri koruma yasasına dayandırdı.
İlgili mevzuat, kişileri fark ettirmeden kaydetmek amacıyla tasarlanmış iletişim cihazlarının satışını yasaklıyor.
Almanya'nın dijital iletişim düzenleme kurumu olan Federal Ağ Ajansı (BNetzA), 2023 sonlarında akıllı gözlüklere ilişkin yayımladığı görüşte, gizli ses veya video kaydı yapabilen bağlantılı cihazların yasak kapsamında olduğunu bildirmişti.
BNetzA'den yapılan açıklamada, akıllı gözlük pazarının yakından izlendiği, ancak şu aşamada resmi bir ihlal soruşturması yürütülmediği aktarıldı.
Reuters'a konuşan kurum sözcüsü, "Kayıt işlevi bir optik sinyal yardımıyla açıkça görülebildiği sürece akıllı gözlüklerin mülkiyeti, ithalatı veya satışı yasak değildir" dedi.
Öte yandan Alman yayın kuruluşu SWR, geçen ay Hamburg Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Kurumunun akıllı gözlük kullanımına karşı hukuki adımlar attığını duyurmuştu.
HateAid ise açıklamasında, ağırlıklı olarak kadınları hedef alan görsel tabanlı dijital zorbalık vakalarında artış kaydettiklerini vurgulayarak, "Akıllı gözlükler, son derece göze çarpmayan bir gözetleme teknolojisinin günlük bir eşya gibi gizlenmesine imkan tanıyor" uyarısında bulundu.