Meta'nın yasaklama uygulaması sıkılaşıyor, yüz binlerce hesap kapatıldı

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyada bir ilk olan genç hesaplarına getirilen yasaktan bu yana, 16 yaşın altındaki Avustralyalılar tarafından kullanıldığından şüphelenilen 750 binden fazla hesabı kapattığını ve olası düzenleyici müdahaleler karşısında daha fazla önlem alacağını belirtti.

Şirket, Avustralya'da sosyal medya yasağının yürürlüğe girdiği Aralık ayından Haziran ayına kadar 462 bin şüpheli Instagram hesabını ve 294 bin şüpheli Facebook hesabını devre dışı bıraktığını, bu sayının Ocak ayına kadar kaldırılan 331 bin Instagram hesabı ve 173 bin Facebook hesabından daha yüksek olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi, kendisinin ve diğer platformların şiddetle karşı çıktığı bir yasaya uymak istediğini açıkladı. Bu açıklama, Avustralya internet düzenleyicisinin, Meta'nın sahip olduğu bazı platformlar da dahil olmak üzere, yasaya uymak için yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle platformlara karşı bir yaptırım davası açmayı değerlendirdiği bir dönemde geldi.