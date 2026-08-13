Meta'nın yasaklama uygulaması sıkılaşıyor, yüz binlerce hesap kapatıldı
13.08.2026 13:19
Yasal soruşturmalarla karşı karşıya kalan Meta, yaş kısıtlamalarından dolayı 756 bin Avustralyalı gencin hesabını sildiğini açıkladı.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyada bir ilk olan genç hesaplarına getirilen yasaktan bu yana, 16 yaşın altındaki Avustralyalılar tarafından kullanıldığından şüphelenilen 750 binden fazla hesabı kapattığını ve olası düzenleyici müdahaleler karşısında daha fazla önlem alacağını belirtti.
Şirket, Avustralya'da sosyal medya yasağının yürürlüğe girdiği Aralık ayından Haziran ayına kadar 462 bin şüpheli Instagram hesabını ve 294 bin şüpheli Facebook hesabını devre dışı bıraktığını, bu sayının Ocak ayına kadar kaldırılan 331 bin Instagram hesabı ve 173 bin Facebook hesabından daha yüksek olduğunu vurguladı.
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi, kendisinin ve diğer platformların şiddetle karşı çıktığı bir yasaya uymak istediğini açıkladı. Bu açıklama, Avustralya internet düzenleyicisinin, Meta'nın sahip olduğu bazı platformlar da dahil olmak üzere, yasaya uymak için yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle platformlara karşı bir yaptırım davası açmayı değerlendirdiği bir dönemde geldi.
AVUSTRALYA'DAN TARİHİ YASA TEKLİFİ
Başka hiçbir platform Meta'nın verdiği tarih aralığıyla eşleşen uyumluluk verileri yayınlamadı, ancak Avustralya hükümetinin açıkladığı oranlar ve çok sayıda bağımsız çalışma, yasağın ilk üç ayında 16 yaş altındaki çocukların onda sekizinden fazlasının hâlâ sosyal medya kullandığını gösterdi.
Avustralya, sosyal medyanın çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle, 10 Aralık'ta yürürlüğe giren tarihi bir yasa teklifinde bulundu.
Dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeler de benzer yaş sınırlamalarını değerlendirirken, Avustralya hükümeti, sosyal medya platformlarını yasağı kasıtlı olarak başarısızlığa mahkum etmekle suçladı ve uyumsuzluk durumunda azami cezayı iki katına çıkararak 99 milyon Avustralya dolarına (69,75 milyon ABD doları) yükselten ve düzenleyici kuruma daha fazla belge inceleme yetkisi veren bir yasa çıkardı.
PARLEMENTO DURUŞMASINDA İFADE VERECEKLER
Meta, TikTok, Snapchat ve Google'ın temsilcilerinin yanı sıra, düzenleyici kurumlar ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere birçok yetkilinin, yapılan değişikliklerle ilgili parlamento soruşturmasında Cuma günü ifade vermesi planlanıyor.
Meta'nın yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Yasaklama uygulamalarımız devam ediyor ve bu uygulamaların sayısı giderek artacak" diye belirtti.
Şirket ayrıca, "Gençlerin çevrimiçi ortamda güvenli ve yaşlarına uygun deneyimler yaşamalarını sağlama konusunda Avustralya Hükümeti ile aynı hedef doğrultusunda harekete geçerek, yasa kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz" diye açıklamada bulundu.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ YAŞ DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ
2025 yılında Avustralya'da yapılan bir yaş doğrulama teknolojisi denemesi, piyasadaki ürünlerin fiilen bir yasağı destekleyebileceğini ortaya koydu. Meta'nınki de dahil olmak üzere çoğu büyük platform, fotoğraf tabanlı yaş tahmin yazılımı kullanıma sundu; ancak genellikle önce kullanıcıları yaş çıkarımına tabi tuttuklarını, yani bir kişinin yaşını çevrimiçi etkinliklerine dayanarak varsaydıklarını belirtiyorlar.
Meta, yapay zekayı kullanarak kullanıcı profillerini doğum günü kutlamaları veya okul notlarından bahsetme gibi, bir hesabın 16 yaşından küçük birine ait olabileceğine dair bağlamsal ipuçları açısından analiz ettiğini ve reşit olmayanlara ait olduğundan şüphelenilen hesaplarla ilgili raporları incelediğini bildirdi. Şirket ayrıca, önceki hesabı silinen kişilerin yeniden hesap oluşturma girişiminde bulunma seçeneğini kaldırdığını da ekledi.