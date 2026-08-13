Microsoft Çin'den çekiliyor
13.08.2026 15:21
Microsoft, Çin'deki yerli yazılım baskısı ve ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle son beş yılda bu ülkedeki en az 15 şubesini kapatarak geri çekilme stratejisine yöneldi.
Şirket kayıtları, Microsoft'un son beş yılda Çin'deki en az 15 şubesini ve ortak girişimini kapattığını gösterdi.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre teknoloji devi, ülkede bir geri çekilme stratejisi yürütüyor.
Konuya vakıf bir kaynak, yöneticilerin çok az ekonomik getiri karşılığında yüksek jeopolitik risk alındığını değerlendirmesi nedeniyle şirketin 2023 yılında Çin pazarından çıkmayı gündeme aldığını, ancak şu an için aktif bir çıkış planı bulunmadığını söyledi.
Şirket verilerine göre Çin pazarı, 2024 yılında Microsoft'un küresel gelirinin yalnızca yüzde 1,5'ini oluşturdu.
Washington ve Pekin arasındaki güven kaybı Microsoft'un faaliyetlerini olumsuz etkiledi.
Çin, 2017 yılından bu yana güvenlik gerekçesiyle Windows ve Office ile rekabet edebilen yerli yazılımların kullanımını teşvik ediyor.
ABD'nin ileri teknolojiye yönelik ihracat kontrolleri ise Microsoft'un yapay zeka ve bulut iş kollarını Çin'de büyütmesini zorlaştırıyor.
Geri çekilme sürecine rağmen Microsoft, ByteDance ve Shein gibi yurtdışına açılan Çinli şirketlere Azure bulut altyapısı ve OpenAI modellerine erişim sağlama işini büyüterek pazarda kalmaya karar verdi.
Kaynaklar, küreselleşen Çinli firmalara hizmet vermenin 2020'lerin ortası itibarıyla şirketin Çin bağlantılı en büyük iş kolu haline geldiğini aktardı.
ŞİRKET KAMU TEDARİK LİSTELERİNİN DIŞINA İTİLDİ
Microsoft, 2017 yılında özel olarak geliştirilen "Windows 10 Çin Hükümeti Sürümü" ürününü tanıtmış olsa da Beijing'in güvenli hizmet kriterlerini karşılayamadı.
Aralık 2023 ile Mayıs 2026 arasında yayımlanan altı Çin kamu tedarik rehberinden beşinde Microsoft ürünleri önerilmedi; bir rehberde ise Windows 10 kullanımına ilave yönetim şartları getirildi.
Çin-Amerikan Ticaret Odası'nın son araştırmasına göre, Çin'i en önemli küresel yatırım önceliği olarak gören ABD'li şirketlerin oranı 2019'daki yüzde 62 seviyesinden yüzde 52'ye geriledi.
MÜHENDİS KADROSU DA YURT DIŞINA TAŞINIYOR
Jeopolitik baskılar Microsoft'un ülkedeki nitelikli insan kaynağını korumasını da zorlaştırdı. Şirket, yapay zeka ihracat kısıtlamalarının ardından Microsoft Research Asia birimine bağlı yeni laboratuvarlarını Vancouver, Singapur ve Tokyo'da açtı.
Şirket kaynakları, 2024 yılında 1000 kadar üst düzey mühendise ABD ve üç Batı ülkesine transfer teklifi yapıldığını, ancak çalışanların yalnızca yaklaşık üçte birinin bu teklifi kabul ettiğini bildirdi.
Microsoft transfer tekliflerini doğrularken sayı vermedi.
Transferi reddeden çok sayıda kıdemli mühendisin yerli üniversitelere ve Çinli teknoloji firmalarına geçtiği kaydedildi.