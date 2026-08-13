Microsoft Çin'den çekiliyor

Microsoft, 2017 yılında özel olarak geliştirilen "Windows 10 Çin Hükümeti Sürümü" ürününü tanıtmış olsa da Beijing'in güvenli hizmet kriterlerini karşılayamadı.

Aralık 2023 ile Mayıs 2026 arasında yayımlanan altı Çin kamu tedarik rehberinden beşinde Microsoft ürünleri önerilmedi; bir rehberde ise Windows 10 kullanımına ilave yönetim şartları getirildi.

Çin-Amerikan Ticaret Odası'nın son araştırmasına göre, Çin'i en önemli küresel yatırım önceliği olarak gören ABD'li şirketlerin oranı 2019'daki yüzde 62 seviyesinden yüzde 52'ye geriledi.