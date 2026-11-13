Microsoft'ta büyük kesinti. 74 ülkede sistemler çöktü, maliyet 7 milyar doları aşabilir

Microsoft'un Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot gibi temel hizmetlerini vuran küresel erişim sorunu , ABD'de binlerce kullanıcıyı etkilemesinin ardından Asya Pasifik bölgesindeki mesai saatlerine de sıçradı.

Yaklaşık 22 saattir süren aksaklık, dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumları ile dev teknoloji şirketlerinin iletişim ağlarını felç etti.

Microsoft, sunucularda yapılan teknik müdahalelere rağmen henüz kalıcı bir çözüm sağlanamadığını ve yalnızca kısmi bir toparlanma gözlendiğini açıkladı.

Şirketten son yapılan açıklamada, hizmetlerin yeniden normale dönmesi yönünde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtirken, kesintiden etkilenen kullanıcılardan özür diledi. Şirket, yaşanan aksaklığın nedenlerini ve benzer sorunların gelecekte önlenmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini açıkladı.



Kesintilerin 70'ten fazla ülkede etkili olduğu belirtilirken, aksaklıklardan etkilenen kullanıcıların toplam sayısına ilişkin henüz net bir veri bulunmuyor.

Kesintinin Exchange Online ve e-posta altyapısına bağlı Microsoft 365 özelliklerini etkilediğini bildiren şirket, bu sisteme dayanmayan hizmetlerin ise çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

Ayrıca, sorunun arkasında herhangi bir kötü niyetli siber faaliyet olduğuna dair bilgi bulunmadığı kaydedildi.