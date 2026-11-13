Microsoft'ta büyük kesinti. 74 ülkede sistemler çöktü, maliyet 7 milyar doları aşabilir
13.11.2026 13:01
Son Güncelleme: 13.11.2026 20:09
Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot gibi temel hizmetlerini vuran küresel erişim sorunu, ABD'nin ardından Asya Pasifik bölgesine de sıçrayarak 74 ülke ve bölgede sistemleri kilitledi.
Microsoft'un Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot gibi temel hizmetlerini vuran küresel erişim sorunu, ABD'de binlerce kullanıcıyı etkilemesinin ardından Asya Pasifik bölgesindeki mesai saatlerine de sıçradı.
Yaklaşık 22 saattir süren aksaklık, dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumları ile dev teknoloji şirketlerinin iletişim ağlarını felç etti.
Microsoft, sunucularda yapılan teknik müdahalelere rağmen henüz kalıcı bir çözüm sağlanamadığını ve yalnızca kısmi bir toparlanma gözlendiğini açıkladı.
Şirketten son yapılan açıklamada, hizmetlerin yeniden normale dönmesi yönünde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtirken, kesintiden etkilenen kullanıcılardan özür diledi. Şirket, yaşanan aksaklığın nedenlerini ve benzer sorunların gelecekte önlenmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini açıkladı.
Kesintilerin 70'ten fazla ülkede etkili olduğu belirtilirken, aksaklıklardan etkilenen kullanıcıların toplam sayısına ilişkin henüz net bir veri bulunmuyor.
Kesintinin Exchange Online ve e-posta altyapısına bağlı Microsoft 365 özelliklerini etkilediğini bildiren şirket, bu sisteme dayanmayan hizmetlerin ise çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
Ayrıca, sorunun arkasında herhangi bir kötü niyetli siber faaliyet olduğuna dair bilgi bulunmadığı kaydedildi.
"KESİNTİLERİN MALİYETİ 7 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR"
Microsoft'un aksaklıkları gidermeye yönelik çabaları sürerken uzmanlar, hizmet kesintilerinin ekonomik maliyetinin 7 milyar doları aşabileceği değerlendirmesinde bulundu. ABD merkezli düşünce kuruluşu Anderson Economic Group tarafından yayımlanan tahminde, kesintiden etkilendiği değerlendirilen birçok Microsoft kullanıcısının önemli bir kısmının gerçek bir verimlilik kaybından ziyade günlük işleyişi aksatan sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Ancak, kurum başkanı Patrick Anderson, dün yaklaşık 26 milyon, bugün ise 51 milyon kullanıcının faaliyetlerinin ekonomik kayba yol açacak ölçüde aksadığını tahmin ettiklerini ifade etti. ABD merkezli CNN International'a konuşan Andreson, "Bu, bildiklerimizin sınırlılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir başlangıç tahmini. Kesintinin tam boyutunu henüz bilmiyoruz." dedi.
Bazı şirketlerin yaşadıkları kayıplar için siber güvenlik sigortalarından tazminat alabileceğini belirten Anderson, bunun söz konusu maliyeti ortadan kaldırmayacağını ve yalnızca Microsoft kullanıcılarından sigorta şirketlerine aktaracağını vurguladı. Anderson ayrıca Microsoft'un, müşterilerin sözleşmeler kapsamında ücretini ödediği ancak kesinti nedeniyle erişemediği hizmetler için günlük yaklaşık 800 milyon dolar tutarında geri ödeme yapmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Tüm müşterilerin geri ödeme talebinde bulunmayacağını savunan Anderson, bu taleplerin toplam maliyetinin 7 milyar doların üzerine çıkarabileceğini iddia etti.
DEVLET KURUMLARI VE DEV ŞİRKETLER ETKİLENDİ
Reuters ajansının haberine göre kesinti ABD, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere 74 ülke ve bölgede kullanıcıları çevrimdışı bıraktı.
Avustralya istihbarat ve federal polis teşkilatları ile ABD Temsilciler Meclisi kesintiden etkilendiğini doğruladı.
Japonya Kabine Başsekreter Yardımcısı Masanao Ozaki, aksaklığın hükümetin bilgi sistemi altyapısını etkilediğini söyledi.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı ise dünya genelindeki tüm büyükelçilik, konsolosluk ve temsilciliklerinin e-posta alma kapasitesinin sorundan etkilendiğini bildirdi.
Yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic, Microsoft bağlantılarında sorunlar yaşadıklarını açıklarken, Hindistanlı hava yolu şirketleri IndiGo ve Akasa Air e-posta destek hizmetlerinin aksadığını duyurdu.
Tayvan'da menkul kıymetler, hayat sigortası ve yatırım ortaklığı şirketlerinin fon yönetim süreçleri sekteye uğradı; bir şirket ise planladığı tahvil geri alım işlemini iptal etmek zorunda kaldı.
Elektrikli kamyon üreticisi Workhorse Group da küresel kesintinin yol açtığı iş aksamaları gerekçesiyle 12 Kasım'da açıklaması beklenen üçüncü çeyrek sonuçlarını 16 Kasım'a erteledi.
SİBER SALDIRI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Tony Burke, Microsoft'un bir siber saldırıyla karşı karşıya olmadığını düşündüğünü belirtti.
Düzenlediği basın toplantısında konuşan Burke, "2024'teki CrowdStrike olayında gördüğümüze benzer şekilde, ters giden bir güncelleme ile karşı karşıya olduklarına inanıyorlar. Şu an yaşadıkları etki büyük ölçüde e-posta sistemleri üzerinde yoğunlaşıyor" dedi.
AFP ajansının haberine göre kesintileri takip eden Downdetector platformu, sorunun zirve yaptığı perşembe günü ABD'de 130 binden fazla Outlook arıza bildirimi kaydedildiğini, cuma sabahı itibarıyla da Hindistan, Avustralya ve Japonya'da kesintilerin sürdüğünü aktardı.
MÜŞTERİLER TEPKİLİ
Microsoft 365 hizmetlerinde bu yıl yaşanan ikinci büyük kesinti, kurumsal müşteriler nezdinde teknoloji devinin güvenilirliğine dair endişeleri artırdı.
Şirket, bu yılın ocak ayında ve geçen yılın ekim ayında da benzer 365 kesintileri yaşamış, geçen ay ise Azure bulut platformundaki arıza nedeniyle dünya çapında çeşitli sektörlerde aksamalar meydana gelmişti.
Yatırım platformu eToro'nun piyasa analisti Josh Gilbert, yatırımcıların şu aşamada bu durumu göz ardı edebileceğini ancak tekrarlayan sorunların uzun vadede Microsoft'a zarar verebileceğini söyledi.
Gilbert, "Daha büyük endişe, bunun bu yılki ilk 365 kesintisi olmaması. Güvenilirlik tekrarlayan bir sorun gibi görünmeye başlarsa, bu durum her bilgi teknolojileri departmanına işlerinin daha fazlasını tek bir sağlayıcıya emanet etmeden önce iki kez düşünmesi için bir neden sunar. Piyasa, Microsoft'un müşterilerinden Copilot için daha fazla harcama yapmasını istemeden önce sistemleri ayakta tutabildiğini kanıtlamasını görmek isteyecektir" değerlendirmesinde bulundu.