Microsoft'ta büyük kesinti. 74 ülkede sistemler çöktü, Outlook ve Teams saatlerdir açılmıyor

Microsoft'un Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot gibi temel hizmetlerini vuran küresel erişim sorunu , ABD'de binlerce kullanıcıyı etkilemesinin ardından Asya Pasifik bölgesindeki mesai saatlerine de sıçradı.

Yaklaşık 12 saattir süren aksaklık, dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumları ile dev teknoloji şirketlerinin iletişim ağlarını felç etti.

Microsoft, sunucularda yapılan teknik müdahalelere rağmen henüz kalıcı bir çözüm sağlanamadığını ve yalnızca kısmi bir toparlanma gözlendiğini açıkladı.

Şirketten X platformu üzerinden yapılan açıklamada, "Genel altyapı istikrarını iyileştirmek için hangi ek önlemleri alabileceğimizi değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kesintinin Exchange Online ve e-posta altyapısına bağlı Microsoft 365 özelliklerini etkilediğini bildiren şirket, bu sisteme dayanmayan hizmetlerin ise çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

Ayrıca, sorunun arkasında herhangi bir kötü niyetli siber faaliyet olduğuna dair bilgi bulunmadığı kaydedildi.