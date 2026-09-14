Suleyman, Temmuz ayında yaklaşık 700 OpenAI ajanından oluşan bir grubun açık kaynak platformu Hugging Face'e yönelik siber saldırı düzenlemesi ve yer yer izlerini gizlemeye çalışmasının ardından, yapay zeka güvenliği tartışmasının aciliyet kazandığını ifade etti.

Suleyman söz konusu olayı şu sözlerle değerlendirdi: "Bu bir uyarı atışıdır. Bu teknolojiyi kontrolümüz altında tutabilmemiz için laboratuvarlar arasında koordinasyon kurmanın vakti kesinlikle geldi."

Yapay zekanın geliştirilme hızının ayarlanmasına yönelik çabalar hakkındaki soruya karşılık Suleyman, "Şimdi herkesin bu tartışmayı yürütmesi ve derin bir nefes alması için doğru zaman" yanıtını verdi.