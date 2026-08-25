Milyar dolarlık projeden yeni ayrıntılar. Prometheus ne yapacak?

İş dünyasındaki bazı aktörlerin ve Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'un da benzer bir yaklaşımla ilgilendiği belirtildi.

Reuters'ın gördüğü toplantı kayıtlarına göre, yatırımcı ve biyoteknoloji girişimcisi olan, daha sonra Bezos ile birlikte Prometheus'un kurucu ortaklığını üstlenen Vik Bajaj, 2024'ün sonlarında Los Angeles bölgesindeki lüks bir restoranda yenen akşam yemeğinde Anandkumar ve Jenik ile bir işbirliği konusunu görüştü.

Anandkumar daha önce Amazon bünyesinde bilim insanı olarak çalışmış, Bezos'un ev sahipliği yaptığı dar kapsamlı yapay zeka zirvelerine katılmış ve Nvidia'da beş yıl yöneticilik yapmıştı.

Eşi Jenik'in ise yapay zeka altyapı mühendisi olduğu ve ikilinin kendi şirketlerini daha önce kurmuş oldukları aktarıldı.

Bajaj daha sonra araştırmacılarla "Project Prometheus" başlıklı bir teklif mektubunu ele aldı. Reuters'ın gördüğü teklif metninde Anandkumar'ın şirketin kamuoyundaki yüzü, yönetim kurulu üyesi ve bilimsel vizyonunun sahibi olabileceği yer aldı.

Teklife göre Jenik'in yönetim kurulu gözlemcisi olması, ikilinin şirketten yüzde 35 pay alması ve yıllık toplam 1 milyon dolarlık maaşlarının üç aylık çalışmanın ardından 2 milyon dolara çıkarılması öngörüldü.

Teklif mektubunda, aralarında Bezos'un da bulunduğu yatırımcılardan temin edilecek, mektupta "taahhüt edilmiş turlar" olarak nitelenen B Serisi finansmana kadar 2 milyar doları aşkın sermayenin ana hatları çizildi.

Anandkumar ve Jenik projelerini bağımsız olarak geliştirmeyi sürdürürken, Bezos ve Bajaj Haziran 2026'da Prometheus için 12 milyar dolarlık bir B Serisi yatırım topladı.

Prometheus'un karmaşık fiziksel sistemlerin üretimini otomatikleştirebilen bir yapay zekayı hedeflediği kaydedildi.