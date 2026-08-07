Milyonlarca telefon çöp oldu. Sistem resmen kapatıldı
07.08.2026 09:07
Orijinal iPhone dahil ilk nesil tüm akıllı ve tuşlu telefonların son sığınağı da yok oldu.
T-Mobile, 3 Ağustos Pazartesi günü 2G GSM ağını kullanımdan kaldırdı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç büyük operatörün de 2G hizmetini sonlandırdığı anlamına geliyor.
T-Mobile, 2G ağını aktif tuttu çünkü hala onu kullanan bazı eski müşterileri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden ve bağlantı için uluslararası dolaşım operatörü anlaşmalarını kullanan bazı müşteriler de sesli görüşme için 2G'ye ihtiyaç duyuyordu, ancak T-Mobile, 2G ağının sona ermesine hazırlanmak için küresel olarak operatörlerle birlikte çalıştı.
Halen T-Mobile'ın 2G ağını kullanan müşteriler, kapatma konusunda önceden uyarılmış ve geçiş için zaman verilmişti. 2G kullanan akıllı telefonlar, alarm panelleri, ödeme terminalleri ve diğer IoT aksesuarları artık çalışmayacak.
AT&T, 2G desteğini neredeyse on yıl önce, 2017'de sonlandırdı ve Verizon da 2020'de 2G desteğini kesti. Artık ABD'de hiçbir operatör 2G'yi desteklemediğinden, orijinal iPhone gibi eski cihazlar hiçbir hücresel ağa bağlanamayacak. iPhone, AT&T'nin 2G ağını kapatmasıyla 2017'de teknik olarak hücresel desteğini kaybetti ve şimdi son çözüm yolu da ortadan kalktı.
Her üç operatör de 2022'de 3G desteğini sonlandırdı ve VoLTE desteği olmayan ilk LTE iPhone'ları da piyasadan çekti.