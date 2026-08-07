Milyonlarca telefon çöp oldu. Sistem resmen kapatıldı

Halen T-Mobile'ın 2G ağını kullanan müşteriler, kapatma konusunda önceden uyarılmış ve geçiş için zaman verilmişti. 2G kullanan akıllı telefonlar, alarm panelleri, ödeme terminalleri ve diğer IoT aksesuarları artık çalışmayacak.

AT&T, 2G desteğini neredeyse on yıl önce, 2017'de sonlandırdı ve Verizon da 2020'de 2G desteğini kesti. Artık ABD'de hiçbir operatör 2G'yi desteklemediğinden, orijinal iPhone gibi eski cihazlar hiçbir hücresel ağa bağlanamayacak. iPhone, AT&T'nin 2G ağını kapatmasıyla 2017'de teknik olarak hücresel desteğini kaybetti ve şimdi son çözüm yolu da ortadan kalktı.