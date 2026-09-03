Müşteri robotu itti, robot tekme tokat saldırdı
03.09.2026 14:53
Rusya'daki bir teknoloji mağazasında müşterinin ittiği robotun saniyeler sonra tekme ve yumruklarla karşılık verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
SALDIRI ESNASINDA DÖVÜŞ MÜZAİĞİ ÇALMAYA BAŞLADI
Rusya'daki bir teknoloji mağazasında kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Mağazaya giren bir müşterinin ittiği insansı robot, saniyeler sonra dövüş hareketleriyle karşılık verdi.
Saratov kentindeki Volga Electronics tarafından yayımlanan görüntülerde, robotun mağazaya giren bir müşteriye doğru yürüdüğü görülüyor.
Müşteri tokalaşmak için elini uzatıyor ancak robot karşılık vermiyor. Bunun üzerine adam, robotu hafifçe itiyor.
Saniyeler sonra ise robot müşteriye doğru ilerleyerek art arda tekme ve yumruk hareketleri yapmaya başlıyor. Bu esnada ise robot dövüş müziği çalmaya başlıyor.
ÇALIŞANLAR ROBOTU DURDURMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde iki mağaza çalışanının araya girerek robotu müşteriden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.
Robot ise çalışanlar tarafından tutulmasına rağmen müşteriye doğru hamleler yapmayı sürdürüyor.
Mağazanın, gerçekten bir müşterinin saldırıya uğradığı iddia edilen görüntüleri neden kendisinin yayımladığı bilinmiyor. Bu nedenle olayın gerçek bir kontrol kaybı mı yoksa tanıtım amacıyla hazırlanmış bir kurgu mu olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, insansı robotların güvenliği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bazı kullanıcılar olayı mizahi bir dille “makinelerin kontrolü ele geçirmeye hazırlandığı” şeklinde yorumlarken, bazıları ise yapay zeka ve robot teknolojilerinin kontrolsüz geliştirilmesinin risklerine dikkat çekti.
ÇİN'DE ROBOT ÇOCUĞA TEKME ATMIŞTI
Benzer bir olay kısa süre önce Çin'de de gündeme gelmişti.
Sincan bölgesindeki Urumçi Botanik Bahçesi'nde dövüş sanatları gösterisi yapan insansı bir robot, dönüş hareketi sırasında bir çocuğun karnına tekme atmıştı.
Kalabalığın önünde gösteri yapan robot, dövüş pozisyonuna geçtikten sonra dönerek tekme atmış ve hareketi yakındaki çocuğa isabet etmişti.
Çocuk darbenin ardından acıyla iki büklüm olarak geriye doğru düşerken, robot kısa süre sendeledikten sonra dengesini yeniden sağlayarak gösterisine devam etmişti.
Bu görüntüler de sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve insansı robotların insanların yakınında kullanılmasıyla ilgili güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.
DÖVÜŞ YETENEKLERİYLE SAHNEYE ÇIKMIŞLARDI
Çin'de insansı robotların dövüş sanatları yetenekleri daha önce de sergilenmişti.
Yılın başlarında Çin'in en çok izlenen televizyon programlarından CCTV Bahar Festivali Galası'nda onlarca robot sahneye çıkarak tekme, takla ve çeşitli dövüş hareketleri gerçekleştirmişti.
Robotlar ayrıca nunçaku, kılıç ve sopalarla hazırlanan koreografiler sergilemiş, gösterinin çocuk dansçıların yalnızca birkaç metre uzağında gerçekleştirilmesi dikkat çekmişti.