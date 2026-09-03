Müşteri robotu itti, robot tekme tokat saldırdı

Görüntülerde iki mağaza çalışanının araya girerek robotu müşteriden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Robot ise çalışanlar tarafından tutulmasına rağmen müşteriye doğru hamleler yapmayı sürdürüyor.

Mağazanın, gerçekten bir müşterinin saldırıya uğradığı iddia edilen görüntüleri neden kendisinin yayımladığı bilinmiyor. Bu nedenle olayın gerçek bir kontrol kaybı mı yoksa tanıtım amacıyla hazırlanmış bir kurgu mu olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor.