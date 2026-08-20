NASA’nın kurtarma görevi başarısız oldu. 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düşecek

Arizona merkezli Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen LINK, yalnızca dokuz ayda tasarlandı, üretildi ve test edildi.

Robotik uydu, Northrop Grumman’a ait Pegasus XL roketiyle 3 Temmuz’da fırlatıldı. Ancak fırlatmadan yalnızca birkaç hafta sonra, temmuz ayının sonlarında kendi etrafında kontrolsüz biçimde dönmeye başladı.

Şirket daha sonra LINK’in kontrolünü yeniden sağlamayı başarsa da yaşanan sorun önemli ölçüde zaman kaybına neden oldu. Swift ile buluşmanın yaklaşık bir ay erteleneceği açıklanmıştı.

Başlangıçta gecikmenin kurtarma operasyonunu engellemeyeceği düşünülüyordu. Ancak devam eden yönelim kontrolü problemleri nedeniyle NASA ve Katalyst sonunda kurtarma girişiminden vazgeçti.