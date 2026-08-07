Ne paranız geçecek ne de sıranız gelecek. iPhone 18 krizle geliyor
07.08.2026 09:02
Yapay zeka devleri piyasadaki tüm parçaları toplayınca Apple çaresiz kaldı. Ön siparişe sunulan cihazlar saniyeler içinde tükenebilir.
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir "iPhone Ultra" bu yıl tedarik sıkıntısı yaşayabilir, bu da uzun bekleme sürelerine ve ön siparişler sırasında ilk etapta tükenmeye yol açabilir.
Yarı iletken analisti Tim Culpan, Apple'ın yeni iPhone modellerinin üretimini tamamlamak için yeterli DRAM temin etmekte zorlandığını ve çip tedarikçisi TSMC'nin de 1 milyar dolar değerinde paketlenmemiş işlemcisinin bellek çiplerini beklediğini söylüyor.
Apple'ın yeni A20 Pro çipleri, TSMC'nin 2nm üretim süreciyle üretiliyor ve işlemci ile DRAM'i yonga seviyesinde entegre etmek için Yonga Seviyesi Çoklu Çip Modülü (Wafer-Level Multi-Chip Module) paketleme yöntemini kullanıyor. Ne yazık ki, bu durum TSMC'nin montaj için DRAM'i elinde bulundurması gerektiği ve daha sonraki bir aşamada eklenemeyeceği anlamına geliyor. Apple, hazır yongaları stoklayıp daha sonra DRAM kullanılabilir hale geldiğinde ekleyemez.
Apple ve montajcıları ilk talebi karşılayabileceklerini düşünüyorlar, ancak perakende stokları hızla tükenebilir ve bu da teslimat sürelerinin uzamasına yol açabilir. Çip siparişlerindeki gecikmeler, ana mantık kartı montajını ve nihai cihaz montajını geciktirecek ve bu da Foxconn ve diğer montajcıların üretimini etkileyebilir.
MAC'LERDE UZUN BEKLEMELER OLUŞTU
DRAM'de aylardır yaşanan tedarik sıkıntısı, Mac Studio, Mac mini ve MacBook Air için uzun bekleme sürelerine yol açtı. Bellek üreten şirketler, daha karlı oldukları için yapay zeka veri merkezleri için çip üretimine öncelik veriyor ve bu da tüketici cihazları için çip üretimine çok az kapasite bırakıyor.
KATLANABİLİR IPHONE GECİKEBİLİR
Tasarımın karmaşıklığı nedeniyle iPhone Ultra'nın üretiminde sorunlar yaşanacağına dair sürekli söylentiler vardı ve yeni katlanabilir modelin tedarikinin üç iPhone modeli arasında en sınırlı olabileceği belirtiliyor. Bazı raporlar katlanabilir iPhone'un Eylül ayında tanıtılıp daha sonra Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülebileceğini öne sürerken, diğerleri iPhone 18 Pro ve Pro Max ile aynı anda satışa sunulacağını söylüyor.
FİYATLAR ORTAYA ÇIKIYOR
iPhone Ultra'nın fiyatı 2 bin 500 dolara kadar çıkacak, ancak yeni tasarım ve Apple'ın yeni Apple Upgrade fiyatlandırma seçeneği, daha fazla insanın bu cihaza para ödemeye istekli olmasına yol açabilir. Apple'ın ayrıca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in fiyatlarını da artırması bekleniyor ve analistler, Apple'ın RAM için daha fazla ödeme yapması nedeniyle cihazların 300 dolara kadar daha pahalı olabileceğine inanıyor.
Geçen yıl, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ön sipariş döneminde tükendi ve teslimat süreleri Ekim ayına kadar uzadı. Üretimdeki olası gecikmelerin arzı etkilemesinin yanı sıra, bu yıl daha düşük maliyetli bir iPhone 18 seçeneği olmayacak, bu da iPhone 18 Pro arzı üzerinde daha fazla baskı oluşturacak. Apple, standart iPhone 18'i 2027 yılının başlarına kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor.