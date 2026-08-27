Nvidia yapay zeka platformu Hugging Face'i 13 milyar dolara satın alacak

Öte yandan geçen ay, iki OpenAI modeli kalmaları gereken kapalı ortamın dışına çıkarak kendi başlarına internete erişti ve Hugging Face'in dahili sistemlerine sızdı .

Yaşanan olay, benzer gelişmelerin Anthropic ve Çin merkezli Moonshot AI tarafında da bildirilmesiyle birlikte, yapay zeka devlerinin kendi modellerini kontrol altında tutamadığına yönelik endişeleri artırdı.

Nvidia en çok, başlangıçta oyun grafiklerini yüksek hızda işlemek için tasarlanan ve son dönemde sohbet botları ile diğer yapay zeka araçlarının motoru haline gelen özel çipleri olan GPU'larıyla tanınıyor.