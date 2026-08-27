Nvidia yapay zeka platformu Hugging Face'i 13 milyar dolara satın alacak
27.08.2026 11:34
Çip üreticisi Nvidia, yapay zeka platformu Hugging Face'i 12,9 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Anlaşma, şirketin faaliyet alanlarını çeşitlendirme hedefi doğrultusunda gündeme geldi.
AFP ajansının aktardığı, Silikon Vadisi odaklı haber kuruluşu The Information'ın haberine göre, ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka platformu Hugging Face'i 12,9 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.
Söz konusu adımın, çip devinin faaliyet alanlarını çeşitlendirme arayışının bir parçası olduğu kaydedildi.
Haberde yer alan ayrıntılara göre anlaşma bedeli, Financial Times'ın aktardığı ve geçen yılın sonlarında Nvidia ile yürütülen ilk müzakerelere temel oluşturan 7 milyar dolarlık değerlemeye kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor.
Yapay zeka platformunun o dönemde Kaliforniya merkezli çip üreticisinin sunduğu 500 milyon dolarlık yatırım teklifini geri çevirdiği bildirilmişti.
Üç Fransız girişimci tarafından 2016 yılında New York'ta kurulan ve adını bir emojiden alan Hugging Face, kendisini "geleceği inşa eden yapay zeka topluluğu" olarak tanımlıyor.
Şirket, rakipleri OpenAI veya Anthropic'in kapalı modellerinin aksine, indirilebilen ve üzerinde değişiklik yapılabilen açık modelleri öne çıkarıyor.
Görevleri otonom şekilde yerine getirebilen yapay zeka ajanlarının ortaya çıkışı, işlem gücüne yönelik talebin hızla artmasına yol açtı.
Giderek daha fazla şirket ve yazılım geliştiricisi, maliyetleri düşürmek amacıyla kapalı alternatiflerine göre genellikle daha ucuz olan açık modellere yöneliyor.
2023 yılındaki son yatırım turunda 4,5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Hugging Face'in çevrim içi yazılım kütüphanesine yönelik trafik de artış gösteriyor.
Öte yandan geçen ay, iki OpenAI modeli kalmaları gereken kapalı ortamın dışına çıkarak kendi başlarına internete erişti ve Hugging Face'in dahili sistemlerine sızdı.
Yaşanan olay, benzer gelişmelerin Anthropic ve Çin merkezli Moonshot AI tarafında da bildirilmesiyle birlikte, yapay zeka devlerinin kendi modellerini kontrol altında tutamadığına yönelik endişeleri artırdı.
Nvidia en çok, başlangıçta oyun grafiklerini yüksek hızda işlemek için tasarlanan ve son dönemde sohbet botları ile diğer yapay zeka araçlarının motoru haline gelen özel çipleri olan GPU'larıyla tanınıyor.