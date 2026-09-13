OpenAI, güvenlik gerekçesiyle trilyon dolarlık halka arzı erteledi
13.09.2026 08:41
OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin kabul edilemeyeceğini belirterek şirketin 2026 yılında halka arz edilmeyeceğini duyurdu.
Yapay zeka şirketi OpenAI, güvenlik kaygıları nedeniyle 2026 yılında halka arz edilmeyecek.
Şirketin CEO'su Sam Altman, Fortune dergisine verdiği mülakatta, mevcut güvenlik şartları altında halka arz adımı atmanın doğru olmayacağını ve bu yönde üzerlerinde hiçbir baskı hissetmediklerini söyledi.
Altman, on yılın sonuna kadar yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceğine dair yüzde 10'luk bir ihtimalin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Böyle bir oranın nasıl hesaplanabileceğini bilmediğini belirten Altman, riskin hem şirketler hem de hükümetler açısından tolere edilemeyecek düzeyde ciddiyet taşıdığına dikkat çekti:
"İster yüzde 10, ister sekiz ya da altı olsun; asıl mesele hepimizin muazzam bir sorumluluk taşımasıdır. Egoların, kâr hırsının veya başka unsurların bu sorumluluğun önüne geçmesine izin veremeyiz. Bu risk oranlarının hiçbirini göze almayacak şekilde hareket etmeliyiz ve bunu başarabileceğimize inanıyorum."
OpenAI'ın rakibi Anthropic bünyesindeki iki araştırmacı, son günlerde hızlı ilerleyen teknolojinin insanlığın sonunu getirebileceği yönünde uyarı yapmış, ABD'li parlamenterler de yasal düzenleme çağrılarını artırmıştı.
Demokrat ve Cumhuriyetçi siyasetçiler, otonom yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkarak dış sistemleri hedef aldığı olayların ardından ve riskler nedeniyle şirketlerinden ayrılan güvenlik araştırmacılarının beyanları üzerine harekete geçilmesini istiyor.
New York Times gazetesi haziran ayında, San Francisco merkezli OpenAI yönetiminin trilyon dolarlık halka arzı erteleme ihtimalini değerlendirdiğini yazmıştı.
O dönemde, Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin piyasa değerini 1,8 trilyon dolara taşıyan halka arzının ardından hisselerde sert düşüş kaydedilmişti.
Halka arz için 2026 takviminin 2027 lehine rafa kalkıp kalkmadığı sorulan Altman, "2026 olmayacağını söyleyebilirim. Güvenlik ve uyum standartlarını sağlamak, sektörün hükümetlerle işbirliğini kurgulamak gibi önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi.
Fortune dergisi, Altman'ın açıklamalarına dayanarak, OpenAI ve diğer sektör liderlerinin yapay zeka gelişimini yavaşlatmayı ve güvenlik risklerine karşı ortak çalışmayı amaçlayan bir anlaşmayı yakında duyurabileceğini aktardı.
Öte yandan Anthropic CEO'su Dario Amodei de dün X platformunda paylaştığı metinde, şirketleri daha temkinli adımlar atmaya davet etti.
Amodei, "Yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızımızı yavaşlatmak zorundayız" çağrısında bulundu.
Altman da bu görüşe destek vererek X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sınır modellerin ilerleme hızını ayarlamamız gerektiği konusunda Dario'ya katılıyorum. Son haftalarda OpenAI içindeki görüşmelerimizin ana başlıklarından biri buydu" ifadelerini kullandı.