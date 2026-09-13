OpenAI, güvenlik gerekçesiyle trilyon dolarlık halka arzı erteledi

Yapay zeka şirketi OpenAI, güvenlik kaygıları nedeniyle 2026 yılında halka arz edilmeyecek.

Şirketin CEO'su Sam Altman, Fortune dergisine verdiği mülakatta, mevcut güvenlik şartları altında halka arz adımı atmanın doğru olmayacağını ve bu yönde üzerlerinde hiçbir baskı hissetmediklerini söyledi.

Altman, on yılın sonuna kadar yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceğine dair yüzde 10'luk bir ihtimalin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Böyle bir oranın nasıl hesaplanabileceğini bilmediğini belirten Altman, riskin hem şirketler hem de hükümetler açısından tolere edilemeyecek düzeyde ciddiyet taşıdığına dikkat çekti:

"İster yüzde 10, ister sekiz ya da altı olsun; asıl mesele hepimizin muazzam bir sorumluluk taşımasıdır. Egoların, kâr hırsının veya başka unsurların bu sorumluluğun önüne geçmesine izin veremeyiz. Bu risk oranlarının hiçbirini göze almayacak şekilde hareket etmeliyiz ve bunu başarabileceğimize inanıyorum."