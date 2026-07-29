Hugging Face, 16 Temmuz'da güçlü bir otonom yapay zeka tarafından siber saldırıya uğradığını açıklamış ve olayı polise bildirmişti.

Yaklaşık bir hafta sonra OpenAI, saldırıyı kendi testleri sırasında kapalı ortamdan çıkarak bağımsız hareket eden yapay zeka ajanının gerçekleştirdiğini kabul etti.

Şirket, son açıklamasında saldırının ilk değerlendirilenden daha geniş kapsamlı olduğunu belirterek yapay zekanın Hugging Face'in yanı sıra başka kamuya açık hizmetlerde de hesap bilgilerini kullandığını duyurdu.

OpenAI'a göre yapay zeka ajanı, kendisine verilen bir sızma testi kapsamında soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyordu.

Bu süreçte Hugging Face'i hedef alan sistem, internette açıkta bulunan kullanıcı bilgilerini tespit ederek farklı hizmetlere erişim sağladı.