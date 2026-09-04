OpenAI yeni modeli GPT-6 Astra’yı tanıttı

Temmuz ayında yayımlanan GPT-5.6 Sol’un ardından gelen GPT-6 Astra’nın önceki modellere kıyasla daha hızlı olduğu ve daha geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildiği belirtildi.

OpenAI’a göre Astra; vergi hazırlama, oyun geliştirme, mimari görselleştirme, hukuki belgelerin biçimlendirilmesi ve ev arama gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.

Şirket, “Astra, bilgisayar kullanımında hız, doğruluk ve güvenlik açısından yeni bir sınırı temsil ediyor.” açıklamasını yaptı.

OpenAI Başkanı Greg Brockman ise yeni modelin, insanların yapay zekaya hangi tür işleri devredebileceği konusunda önemli bir değişime işaret ettiğini söyledi.

OpenAI’ın paylaştığı örneklere göre bir insanın yaklaşık 30 dakikada tamamladığı kedi bakıcısı araştırmasını Astra 5 dakika 27 saniyede gerçekleştirdi. Bir iş arama görevinin ise insan tarafından yaklaşık 5 saatte yapılırken Astra tarafından 2 dakika 51 saniyede tamamlandığı belirtildi.