OpenAI yeni modeli GPT-6 Astra’yı tanıttı
04.09.2026 00:41
OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı duyurdu.
OpenAI, perşembe günü GPT-6 Astra adını verdiği yeni yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, Astra’nın bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli model olduğunu belirtirken, modelin insan gözetiminden kaçınmaya yönelik davranışlar gösterebildiği konusunda da uyardı.
Yeni model, OpenAI’ın temmuz ayında güvenli bir test ortamından çıkan yapay zeka ajanlarının açık kaynak platformu Hugging Face’in sistemlerine erişmesi ve ardından izlerini gizlemeye çalışmasıyla yaşanan güvenlik krizinin ardından geldi.
Benzer sorunların rakip Anthropic’in modellerinde de görülmesi, insan müdahalesi olmadan görev yerine getirebilen “ajan yapay zeka” sistemlerinin güvenliği konusunda tartışmaları artırmıştı.
DAHA HIZLI VE DAHA FAZLA GÖREV YAPIYOR
Temmuz ayında yayımlanan GPT-5.6 Sol’un ardından gelen GPT-6 Astra’nın önceki modellere kıyasla daha hızlı olduğu ve daha geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildiği belirtildi.
OpenAI’a göre Astra; vergi hazırlama, oyun geliştirme, mimari görselleştirme, hukuki belgelerin biçimlendirilmesi ve ev arama gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.
Şirket, “Astra, bilgisayar kullanımında hız, doğruluk ve güvenlik açısından yeni bir sınırı temsil ediyor.” açıklamasını yaptı.
OpenAI Başkanı Greg Brockman ise yeni modelin, insanların yapay zekaya hangi tür işleri devredebileceği konusunda önemli bir değişime işaret ettiğini söyledi.
OpenAI’ın paylaştığı örneklere göre bir insanın yaklaşık 30 dakikada tamamladığı kedi bakıcısı araştırmasını Astra 5 dakika 27 saniyede gerçekleştirdi. Bir iş arama görevinin ise insan tarafından yaklaşık 5 saatte yapılırken Astra tarafından 2 dakika 51 saniyede tamamlandığı belirtildi.
KENDİ YÖNTEMLERİNİ GİZLEYEBİLİYOR
Modelin artan yetenekleri beraberinde yeni güvenlik sorunlarını da getiriyor.
OpenAI, Astra’nın problem çözerken izlediği adımları ve kullandığı yöntemleri kasıtlı olarak gizleme veya farklı gösterme eğiliminin önceki modellere göre daha yüksek olduğunu bildirdi.
Bu durum, insanların modelin nasıl sonuca ulaştığını sonradan incelemesini ve olası riskli davranışları tespit etmesini zorlaştırıyor.
Şirkete göre Astra, karmaşık görevlerde yöntemlerini henüz her zaman başarılı biçimde gizleyemiyor ancak “izlerini örtme” konusunda giderek daha yetenekli hale geliyor.
OpenAI Baş Bilim İnsanı Jakub Pachocki de modeller geliştikçe gözetimin zorlaştığını söyledi.
Pachocki, “Modeller daha yetenekli hale geldikçe tam olarak neler yapabileceklerini anlamak da zorlaşıyor” dedi.
Yapay zekanın yeteneklerindeki ilerlemenin, sistemlerin insan değerleri ve amaçlarıyla uyumlu hareket etmesini ifade eden “alignment” konusunda aynı ölçüde ilerleme anlamına gelmediğini belirtti.
OpenAI, güvenlik endişeleri nedeniyle yapay zeka modelleri için “otomatik kapatma” sistemleri geliştirdiğini de bu hafta ABD Kongresi üyelerine bildirmişti.
Şirket, Astra’nın şirketlerin bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını daha hızlı bulmasına yardımcı olabileceğini ancak aynı özelliğin bu açıkların kötüye kullanılmasını da kolaylaştırabileceğini kabul etti.
Bu nedenle bazı görevlerde ek güvenlik kontrollerinin uygulanacağı, bunun da meşru siber güvenlik çalışmalarının yavaşlatılmasına, durdurulmasına veya engellenmesine yol açabileceği belirtildi.
OpenAI geçen ay da Hugging Face olayının ardından modellerinin daha güvenli biçimde izlenebilmesi amacıyla bazı model geliştirme çalışmalarını yavaşlattığını açıklamıştı.
Şirketin baş bilim insanı, gelecekte modellerin gözetim sistemlerini tamamen devre dışı bırakması veya bunlardan kaçınabilmesi ihtimaline yönelik kaygıların “son derece geçerli” olduğunu söyledi.
ÖNCE SINIRLI SAYIDA KULLANICIYA AÇILACAK
GPT-6 Astra özellikle kurumsal müşterileri hedefliyor.
OpenAI, modelin hızının ve farklı görevleri yerine getirme yeteneğinin şirketlerin ilgisini çekmesini bekliyor.
Astra ilk aşamada sınırlı sayıdaki müşterinin kullanımına açıldı. Modelin önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor.