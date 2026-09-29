OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını rafa kaldırdı
29.09.2026 09:24
OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu.
ChatGPT'nin sahibi OpenAI, ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını rafa kaldırdığını açıkladı. OpenAI, bu karara gerekçe olarak, yapılan dahili testlerde GPT-6.1 Astra'nın, şirketin güvenlik standartlarını karşılayamamasını gösterdi.
OpenAI CEO'su Sam Altman ve rakip şirket Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, diğer sektör liderleriyle bu ayın başlarında bir çağrıda bulunarak yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirmişlerdi.
OpenAI, GPT-6 modelinin amiral gemisi olan Astra'nın kimi zaman insan gözetim ve denetiminden kaçabildiği konusunda uyarırken, hem OpenAI hem de Anthropic gibi rakipleri, OpenAI'a ait bir modelin Avustralya'nın sağlık sistemi veri tabanına erişmesi gibi güvenlik sınırlarını ihlal eden deneysel yapay zeka sistemleri nedeniyle inceleme altına alındı.
Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, OpenAI'ın, insan yardımı olmadan daha karmaşık görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan ve ChatGPT ile Codex'e entegre edilmesi beklenen GPT-6.1 Astra'nın çıkış planlarından vazgeçtiğini yazmıştı.
Gazetenin haberinde, GPT-6.1 Astra'nın yapılan dahili testlerde bir önceki modeline göre daha yüksek bir yanıltma seviyesinde olduğuna dikkat çekilerek, sistemin, yaptığı işlemleri her zaman doğru şekilde açıklamadığı da belirtilmişti.
Temmuz ayında güvenli bir test ortamından çıkan yapay zeka ajanlarının açık kaynak platformu Hugging Face’in sistemlerine erişmesi ve ardından izlerini gizlemeye çalışmasıyla yaşanan güvenlik krizinin ardından OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı bu ayın başlarında duyurmuştu.
GPT-5.6 Sol’un ardından gelen GPT-6 Astra’nın önceki modellere kıyasla daha hızlı olduğu ve daha geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildiği belirtilmişti.
OpenAI’ın o dönemde yaptığı açıklamaya göre Astra; vergi hazırlama, oyun geliştirme, mimari görselleştirme, hukuki belgelerin biçimlendirilmesi ve ev arama gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.
OpenAI’ın paylaştığı örneklere göre bir insanın yaklaşık 30 dakikada tamamladığı kedi bakıcısı araştırmasını Astra 5 dakika 27 saniyede gerçekleştirdi. Bir iş arama görevinin ise insan tarafından yaklaşık 5 saatte yapılırken Astra tarafından 2 dakika 51 saniyede tamamlandığı belirtildi.