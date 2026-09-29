OpenAI, GPT-6 modelinin amiral gemisi olan Astra'nın kimi zaman insan gözetim ve denetiminden kaçabildiği konusunda uyarırken, hem OpenAI hem de Anthropic gibi rakipleri, OpenAI'a ait bir modelin Avustralya'nın sağlık sistemi veri tabanına erişmesi gibi güvenlik sınırlarını ihlal eden deneysel yapay zeka sistemleri nedeniyle inceleme altına alındı.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, OpenAI'ın, insan yardımı olmadan daha karmaşık görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan ve ChatGPT ile Codex'e entegre edilmesi beklenen GPT-6.1 Astra'nın çıkış planlarından vazgeçtiğini yazmıştı.