OpenAI'dan Avrupalı kullanıcıları sinirlendirecek hamle
19.08.2026 16:31
Gelecek haftadan itibaren Avrupa genelindeki ChatGPT'de reklam gösterileceği duyuruldu.
ChatGPT'nin ücretsiz ve düşük maliyetli yapay zekâ ajanlarını kullanan Avrupalı kullanıcılar, geliştiricisi OpenAI'nin modellerinden daha fazla gelir elde etme planını genişletmesiyle birlikte 24 Ağustos'tan itibaren reklam görmeye başlayacaklar.
OpenAI, Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde reklam yayınlamaya başladıktan sonra, Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, reklam verenlere Avrupa genelinde 31 ülkede kullanıcılara erişim imkanı sağlayacağını belirtti.
"PAZARLAMACILARA ULAŞMANIN YENİ BİR YOLU"
ChatGPT üreticisi, yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabilecek halka arz için hazırlık yaparken bile nakit akışını hızla tüketiyor ve ABD'li rakibi Anthropic'in yanı sıra daha düşük maliyetli Çin modelleriyle rekabet edebilmek için fon arıyor.
OpenAI'den yapılan açıklamada, "Bu genişleme, Avrupa genelindeki pazarlamacılara, insanların aktif olarak araştırma, karşılaştırma ve karar verme süreçlerinde oldukları sırada onlara ulaşmanın yeni bir yolunu sunuyor" denildi.
UYGULAMAYA DUYULAN GÜVEN AZALABİLİR
Ücretsiz hizmetlerin yanı sıra, Avrupa'da aylık sekiz euro (9,30 dolar) ödenen Go aboneliklerine de reklamlar eklenecek.
Yaklaşık bir milyar kullanıcısının yalnızca küçük bir yüzdesi, reklamsız kalacak olan premium abonelik hizmetleri için ödeme yapıyor.
Eleştirmenler, kullanıcıların yanıtlarının kendi ürün veya hizmetlerini tanıtmakla daha çok ilgilenen reklam verenler tarafından etkilendiğini hissetmeleri durumunda ChatGPT'nin içeriğine olan güvenlerini kaybetme riskini taşıdığını belirtiyor.
MÜŞTERİ VERİLERİ REKLAM VERENLERDEN GİZLİ TUTULACAK
Anthropic ise bu sırada reklamsız kalma taahhüdünü önemli bir pazarlama aracı haline getirmek için çaba sarf ediyor.
OpenAI yaptığı açıklamada, görüşmelerin reklam verenlerden gizli tutulacağını ve hiçbir müşteri verisinin satılmayacağını belirtti.
Açıklamada ayrıca, "ChatGPT'deki reklamlar her zaman açıkça etiketlenip ChatGPT ile girilen sohbetlerden ayrı tutulacak ve reklamlar ChatGPT'nin verdiği yanıtları etkilemeyecek" denildi.