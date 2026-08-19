OpenAI'dan Avrupalı kullanıcıları sinirlendirecek hamle

ChatGPT üreticisi, yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabilecek halka arz için hazırlık yaparken bile nakit akışını hızla tüketiyor ve ABD'li rakibi Anthropic'in yanı sıra daha düşük maliyetli Çin modelleriyle rekabet edebilmek için fon arıyor.

OpenAI'den yapılan açıklamada, "Bu genişleme, Avrupa genelindeki pazarlamacılara, insanların aktif olarak araştırma, karşılaştırma ve karar verme süreçlerinde oldukları sırada onlara ulaşmanın yeni bir yolunu sunuyor" denildi.