OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu: Bir çalışan tutuklandı
14.10.2026 00:53
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı tespit edildiğini açıkladı.
Yapay zeka şirketi OpenAI, ABD'nin San Francisco kentindeki ofislerinden birinde gizli kayıt cihazı bulunduğunu duyurdu.
ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirket, gelişmiş bir dinleme cihazının çalışanlardan biri tarafından yerleştirildiğinin tespit edildiğini ve olayın ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bildirildiğini açıkladı.
OpenAI, kendi yapay zeka modellerini kullanarak cihazın özelliklerini ve nereden geldiğini incelediklerini belirtti.
İnceleme sonucunda cihazın bulunmasından birkaç gün önce bir çalışan tarafından yerleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.
Associated Press'in (AP) aktardığına göre, şüphelinin 35 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı OpenAI mühendisi Abdulrahman Alfozan olduğu açıklandı.
Alfozan, şirketin toplantı odasına gizlice kayıt cihazı yerleştirmekle suçlandı.
Federal mahkemeye sunulan suç duyurusuna göre cihaz, 30 Eylül'de toplantı odasındaki bir televizyonun arkasında, USB girişine takılı halde bulundu.
Tuvalet kağıdıyla gizlendiği belirtilen cihazın, odada gerçekleştirilen görüşmeleri kaydetmek amacıyla yerleştirildiğinden şüpheleniliyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi üzerine Alfozan'ın yetkisi bulunmamasına rağmen toplantı odasının çevresinde birden fazla kez görüldüğü belirlendi.
Şüphelinin 9 Ekim'de gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı bildirildi.
OpenAI, olayın ardından söz konusu çalışanın işine son verildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, çalışanın yapay zeka modellerinin ağırlık dosyalarına, kaynak kodlarına veya müşteri verilerine yetkisiz erişim sağladığına ya da bu verileri şirket dışına çıkardığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
OpenAI, teknolojilerini, verilerini ve çalışanlarını korumanın ulusal öneme sahip bir mesele olduğunu vurguladı.
Şirket, güvenlik programının içeriden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra siber suçlulara ve devlet destekli aktörlere karşı da koruma sağlamak üzere tasarlandığını belirtti.
Açıklamada ayrıca yapay zeka sistemlerinin gelişmiş güvenlik tehditlerinin tespit edilmesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.
FBI'ın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Şüphelinin kayıt cihazını hangi amaçla yerleştirdiği ve herhangi bir gizli görüşmeyi kaydedip kaydetmediği ise henüz netlik kazanmadı.