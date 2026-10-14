OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu: Bir çalışan tutuklandı

OpenAI, olayın ardından söz konusu çalışanın işine son verildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışanın yapay zeka modellerinin ağırlık dosyalarına, kaynak kodlarına veya müşteri verilerine yetkisiz erişim sağladığına ya da bu verileri şirket dışına çıkardığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

OpenAI, teknolojilerini, verilerini ve çalışanlarını korumanın ulusal öneme sahip bir mesele olduğunu vurguladı.

Şirket, güvenlik programının içeriden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra siber suçlulara ve devlet destekli aktörlere karşı da koruma sağlamak üzere tasarlandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca yapay zeka sistemlerinin gelişmiş güvenlik tehditlerinin tespit edilmesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.

FBI'ın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Şüphelinin kayıt cihazını hangi amaçla yerleştirdiği ve herhangi bir gizli görüşmeyi kaydedip kaydetmediği ise henüz netlik kazanmadı.