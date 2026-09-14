Oyun platformlarına yeni yönetmelik yolda. Yaşa göre içerikler ayrıştırılacak

Bakan Göktaş, Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla gelen erişim engellerini hatırlatarak, “Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır.” diyerek şunları söyledi:

“Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine, e-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.”