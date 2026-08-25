Oyun sektörü krizden çıkış için GTA 6'yı bekliyor

Bazı rakip stüdyolar, GTA 6 ile aynı döneme denk gelmemek için kendi oyunlarının çıkış tarihlerini öne çekti ve bu durum yeni oyun takviminde alışılmadık bir yoğunluk yarattı.

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nde görev yapan ve video oyunları ekonomisi uzmanı olan Profesör Joost van Dreunen, piyasaya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasa fazlasıyla kalabalık. İnsanların oynayabileceğinden çok daha fazla seçenek var" dedi.

Tüm bunlarla birlikte, yapay zeka sektörünün muazzam işlem gücü talebi sonucunda bellek çiplerinin pahalanması konsol fiyatlarının artmasına yol açtı.

Örneğin ABD video oyun pazarındaki toplam harcamalar haziran ayında yüzde 21 geriledi.