Oyun sektörü krizden çıkış için GTA 6'yı bekliyor
25.08.2026 14:59
Avrupa'nın en büyük video oyun fuarı Gamescom, sektörün istihdam kayıpları ve kâr baskısıyla boğuştuğu bir dönemde Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı.
Avrupa'nın en büyük video oyun fuarı Gamescom, stüdyoların yoğun rekabet ortamında istihdam kesintilerine gittiği zorlu bir süreçte, bugün Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı.
Sektör temsilcileri, yakında piyasaya çıkacak gişe rekortmeni Grand Theft Auto 6 oyununun sektöre son derece ihtiyaç duyulan bir canlılık getirmesini umuyor.
Oyun tutkunları ve sektör profesyonelleri, biletleri tamamen tükenen açılış töreninde onlarca yeni oyunu ilk kez görme fırsatı yakalayacak.
Yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00 / 18.00 GMT) başlayacak törende, yaklaşık iki saat boyunca yakında çıkacak yapımlara odaklanılacak.
ABD merkezli geliştiricisi Rockstar Games gelmiş geçmiş en büyük oyun lansmanlarından biri olabilecek bu çıkış için kendi özel planlarını yürüttüğünden GTA 6 fuardaki oyunlar arasında yer almayacak; ancak buna rağmen herkesin aklındaki ana başlık olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl Gamescom'a yaklaşık 360 bin kişi katılmış, bu sayı Kovid-19 pandemisi öncesindeki 370 binlik seviyeye oldukça yaklaşmıştı.
Çoğu sevdikleri karakterlerin kostümlerini giyen ziyaretçiler, çarşamba gününden itibaren yüzlerce stantta yeni çıkan oyunları deneyimleyebilecek.
Organizatörlerin paylaştığı verilere göre 1600'den fazla katılımcı şirket, fuarda 800'ü aşkın oyunu sergileyecek.
Japonya merkezli Nintendo "Nintendo Switch Sports Resort" oyununu tanıtacak; Microsoft bünyesindeki Xbox birimi ise "Call of Duty: Modern Warfare 4" ve "Gears of War: E-day" yapımlarını sergileyecek.
PlayStation 5 konsolunun üreticisi olan Japonya merkezli Sony ise fuarda yer almayan bir diğer dikkat çekici aktör oldu.
Öte yandan Rockstar Games, 19 Kasım'daki resmi çıkış öncesinde perşembe günü GTA 6 için Netflix üzerinden bir ön gösterim planladı.
Bu hamlenin Gamescom'un gördüğü ilginin bir kısmını üzerine çekmesi bekleniyor.
Bazı rakip stüdyolar, GTA 6 ile aynı döneme denk gelmemek için kendi oyunlarının çıkış tarihlerini öne çekti ve bu durum yeni oyun takviminde alışılmadık bir yoğunluk yarattı.
New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nde görev yapan ve video oyunları ekonomisi uzmanı olan Profesör Joost van Dreunen, piyasaya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasa fazlasıyla kalabalık. İnsanların oynayabileceğinden çok daha fazla seçenek var" dedi.
Tüm bunlarla birlikte, yapay zeka sektörünün muazzam işlem gücü talebi sonucunda bellek çiplerinin pahalanması konsol fiyatlarının artmasına yol açtı.
Örneğin ABD video oyun pazarındaki toplam harcamalar haziran ayında yüzde 21 geriledi.
Kızışan rekabet ile kâr marjları üzerindeki baskının bir araya gelmesi, birçok stüdyoyu maliyetleri kısmaya mecbur bıraktı.
Oyun sektörü istihdam takip kuruluşu "ASGC Games Industry Layoffs Tracker" verilerine göre, ocak ayından bu yana oyun sektöründe yaklaşık 10 bin kişi işini kaybetti ve sektör bu yıl toplamda 15 bin işten çıkarmaya doğru ilerliyor.
Bu sayıya ulaşılması halinde, Kovid pandemisi sırasındaki işe alım patlamasının ardından gelen 2024 yılı rekoruna yakın bir seviyeye gelinmiş olacak.
Mevcut durumu değerlendiren van Dreunen, "Şu anki odak noktası marjlar. Yalnızca büyüme değil. Yalnızca ciro değil, kâr marjı büyümesi. Alınan her büyük karar bu hedeften kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.