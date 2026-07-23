Piyasaların kapasitesini sınıyorlar. Halka arzların hacmi ilk yarıda 194 milyar dolara ulaştı

Teknoloji şirketlerinin yapay zekayı geliştirmek ve kullanıma sunmak için yüzlerce milyar dolarlık yatırımı finanse etmesi gerekiyor. Borç piyasaları ve özel finansman, şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip değil.

PwC France'tan Philippe Kubisa, yatırımcıların yaklaşımını şöyle açıkladı:

"Yatırımcılar arasında yapay zekanın uzun vadeli bir ekonomik ihtiyaca karşılık geldiği ve yatırım yapmak için zamanın şimdi olduğu yönünde bir inanç var."

Yıl başından bu yana en yüksek hacimli 10 halka arzın 8'i ABD'de gerçekleşti. Bunların yarısı, teknoloji hisselerinde uzmanlaşan Nasdaq'ta yapıldı.

EY'nin halka arz danışmanı Cedric Garcia, Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana uyguladığı finansal düzenlemeleri gevşetme tedbirlerinin halka arzları kolaylaştırdığını söyledi.

Garcia, "Kasımda yapılacak ara seçimlerden önce mümkün olduğunca çok şirketin halka arz edilmesini istemesi de dikkat çekiyor. Demokratların zaferi bu tedbirleri tehdit edebilir" dedi.