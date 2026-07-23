Piyasaların kapasitesini sınıyorlar. Halka arzların hacmi ilk yarıda 194 milyar dolara ulaştı
23.07.2026 16:25
Yapay zeka şirketlerinin öncülük ettiği halka arzlar, 2026'nın ilk yarısında küresel ölçekte 194 milyar dolara ulaştı. SpaceX'in 86 milyar dolarlık işlemi toplamın neredeyse yarısını oluştururken, uzmanlar yoğun talebin yapay zeka balonuna dönüşebileceği ve piyasada likidite sıkıntısı yaratabileceği uyarısında bulundu.
Yapay zeka şirketlerinin öncülük ettiği halka arzlar, 2026'nın ilk yarısında küresel ölçekte 194 milyar dolara ulaştı.
EY danışmanlık şirketinin verilerine göre bu tutar, 2025'in aynı döneminin üç katına çıktı ve geçen yılın tamamındaki toplamı aştı.
Halka arzlardan elde edilen gelirin büyük bölümü ABD'de, daha sınırlı ölçüde de Çin'de toplandı.
SpaceX hisselerinin haziranda 86 milyar dolarlık halka arzı, küresel toplamın neredeyse yarısını oluşturdu.
Hisse piyasaları, merkez bankalarının Covid-19 salgınının ekonomiler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla şirket finansmanını kolaylaştırdığı dönemden bu yana böylesi bir hareketlilik yaşamadı.
Renaissance Capital kıdemli stratejisti Matthew Kennedy, AFP ajansına yaptığı açıklamada talebin belirli sektörlerde yoğunlaştığını belirterek şöyle dedi:
"Bu yoğun talep çılgınlığı, şu anda faaliyet gösteren birkaç sektörde, örneğin yapay zeka ve teknolojide, ayrıca belki havacılık ve savunmada, belki de biyoteknolojide yoğunlaşıyor."
Teknoloji şirketlerinin yapay zekayı geliştirmek ve kullanıma sunmak için yüzlerce milyar dolarlık yatırımı finanse etmesi gerekiyor. Borç piyasaları ve özel finansman, şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip değil.
PwC France'tan Philippe Kubisa, yatırımcıların yaklaşımını şöyle açıkladı:
"Yatırımcılar arasında yapay zekanın uzun vadeli bir ekonomik ihtiyaca karşılık geldiği ve yatırım yapmak için zamanın şimdi olduğu yönünde bir inanç var."
Yıl başından bu yana en yüksek hacimli 10 halka arzın 8'i ABD'de gerçekleşti. Bunların yarısı, teknoloji hisselerinde uzmanlaşan Nasdaq'ta yapıldı.
EY'nin halka arz danışmanı Cedric Garcia, Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana uyguladığı finansal düzenlemeleri gevşetme tedbirlerinin halka arzları kolaylaştırdığını söyledi.
Garcia, "Kasımda yapılacak ara seçimlerden önce mümkün olduğunca çok şirketin halka arz edilmesini istemesi de dikkat çekiyor. Demokratların zaferi bu tedbirleri tehdit edebilir" dedi.
Yılın ikinci yarısında, ABD'nin önde gelen iki yapay zeka girişimi OpenAI ve Anthropic'in toplam değeri yüzlerce milyar doları bulabilecek halka arzlar gerçekleştirmesi bekleniyor.
Yapay zeka, Çin şirketlerinin halka arzlarındaki büyümeyi de destekliyor. Pekin ile Washington arasındaki gerilim sürerken sermaye hareketlerine getirilen daha sıkı kısıtlamalar da bu süreci etkiliyor.
EY'den Garcia, mevcut koşullarda ABD'de finansman sağlayacak Çin şirketlerinin Hong Kong'a yöneldiğini belirterek şöyle konuştu:
"Mevcut durumda, ABD'de finansman sağlayacak Çin şirketleri şimdi Hong Kong'a yöneliyor."
PwC'ye göre Hong Kong borsası, ocaktan bu yana topladığı 48 milyar dolarlık fonla son beş yılın en iyi performansını göstermeye hazırlanıyor.
Yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın tedarikçisi Victory Giant'ın 3 milyar dolarlık halka arzı, 2026'da dünya genelinde dördüncü sıraya yerleşti.
Çinli yapay zeka girişimleri DeepSeek ve Moonshot AI'ın yanı sıra Baidu'nun çip iştiraki Kunlunxin ile yapay zeka altyapısı için yüksek hızlı optik bağlantı parçaları üreten Zhongji Innolight'ın da halka arz sürecine katılması bekleniyor.
Öte yandan bazı piyasa aktörleri, bu ivmenin patlamaya hazırlanan bir yapay zeka balonuna dönüşebileceğinden kaygı duyuyor.
Sektörle bağlantılı hisseler, birkaç aydır bu yöndeki endişeler nedeniyle düzenli olarak sarsılıyor.
PwC'den Kubisa, devasa işlemlerin piyasadaki likiditeyi şimdiden tüketebileceğini ve arzın talebi aşacağı durumlar yaratabileceğini belirterek bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.
EY'den Garcia ise finansal balonun patlaması veya fiyatların uzun süre düşüş eğilimini koruması halinde halka arz akışının kuruyabileceğini ifade etti.
SpaceX'in hisse fiyatı da temmuz ortasından bu yana halka arz başlangıç değerinin altında seyrediyor.
ABD ve Çin dışındaki bölgelerde, özellikle teknoloji sektöründe halka arz faaliyeti zayıf kaldı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan bölge, şimdiye kadar yalnızca 16 milyar dolar topladı. Bu tutar, geçen yılla aynı düzeyde kaldı.
Bununla birlikte Avrupa, savunma sektöründeki sınırlı hareketlilikten yararlanıyor.
Çek silah şirketi CSG'nin Amsterdam borsasındaki halka arzı 4,47 milyar dolara ulaştı ve ocaktan bu yana dünya genelindeki en yüksek hacimli üçüncü işlem oldu.