PlayStation üreticisi Sony yıllık net kar hedefini 7,5 milyar dolara çıkardı

Sektör genelinde maliyet baskıları sürerken, Sony'nin 2022 yılında bünyesine kattığı Halo ve Destiny oyunlarının yaratıcısı ABD merkezli Bungie stüdyosu, haziran ayında "önemli" sayıda çalışanın işine son vereceğini duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft da temmuz ayı başında, 3 bin 200'ü Xbox oyun bölümünde olmak üzere bu yıl ve gelecek yıl toplam 4 bin 800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Bu gelişmelerin ortasında Mizuho Securities analisti Yasuo Nakane, geçen ay yaptığı değerlendirmede yeni nesil bir Xbox konsolunun çıkışının "düşük ihtimal" olduğunu ifade etti.

AFP'ye konuşan Nakane, "Bu da Sony açısından olumlu olur, çünkü olası bir gelecekteki PlayStation 6 konsolunun çıkış takvimi ve fiyatlandırması konusunda şirkete daha fazla esneklik sağlar" değerlendirmesini yaptı.

Analistler, 2020 yılından bu yana piyasada bulunan PS5'in ardından yeni konsolun 2028 yılı sonuna kadar piyasaya sürüleceğini öngörüyor.

Mizuho ise Sony'nin önce el konsolu, bir yıl sonra ise ev konsolu çıkaracağı tahmininde bulunuyor.

Diğer yandan grup, Salı günü Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremin bölgedeki yarı iletken üretim tesislerini etkilediğini, ancak büyük bir hasara yol açmadığını açıkladı.