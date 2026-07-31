PlayStation üreticisi Sony yıllık net kar hedefini 7,5 milyar dolara çıkardı
31.07.2026 11:18
Japon tüketici elektroniği devi Sony, video oyun bölümünün performansı ve zayıf yenin etkisiyle mevcut yıla ilişkin kar tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Şirket, gelecek yılın mart ayında sona erecek mali yıl için net gelir beklentisini 1,21 trilyon yene (7,5 milyar dolar) çıkardı.
Japon tüketici elektroniği şirketi Sony, video oyun bölümünün performansı ve zayıf yenin katkısıyla içinde bulunulan yıla ilişkin kar tahminlerini yükseltti.
PlayStation üreticisi şirket, gelecek yılın mart ayında sona erecek dönem için net gelir beklentisini daha önce öngördüğü 1,16 trilyon yen seviyesinden 1,21 trilyon yene (7,5 milyar dolar) çıkardı.
Sony, 31 Mart 2027'de bitecek yıla ilişkin toplam grup gelirleri tahminini ise mayıs ayında açıkladığı 12,3 trilyon yen seviyesinden 12,5 trilyon yene revize etti.
Sony, dolar karşısında yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerinden işlem gören yenin yarattığı olumlu döviz kuru etkilerinden ve ABD tarafından yapılan gümrük vergisi iadelerinden faydalandığını bildirdi.
Mevcut mali yılda Nisan ve Haziran ayları arasındaki dönemde şirketin net karı yüzde 32,1 artarak 342,2 milyar yene ulaştı, satışlar ise yüzde 8,2 yükseldi.
Şirketin müzik, film ve özellikle akıllı telefonlarda kullanılan görüntü sensörleri birimlerindeki sonuçlarının da döviz kurlarından destek alması bekleniyor.
OYUN SEKTÖRÜNDE MALİYET BASKISI DEVAM EDİYOR
Yapay zeka alanındaki talep artışının bellek çipi maliyetlerini tırmandırması, konsol üreticilerinin kar marjlarını olumsuz etkilerken video oyun sektöründe kırılgan bir tablo yaratıyor.
Sony ve diğer konsol üreticileri, yükselen bellek maliyetlerini müşterilere yansıtıyor; bu durum talebe zarar veriyor.
Araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre, ABD video oyun pazarı haziran ayında yüzde 21 oranında gerilerken oyun geliştirme maliyetleri artış gösteriyor.
Sony, cuma günü yaptığı açıklamada, mevcut mali yıl boyunca PlayStation 5 için planlanan üretim seviyelerini karşılamaya yetecek miktarda bileşene sahip olduğunu belirtti.
Şirketin performansına eylül ayında çıkacak Marvel's Wolverine ve kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen Grand Theft Auto VI oyunlarının da katkı sağlaması öngörülüyor.
Sektör genelinde maliyet baskıları sürerken, Sony'nin 2022 yılında bünyesine kattığı Halo ve Destiny oyunlarının yaratıcısı ABD merkezli Bungie stüdyosu, haziran ayında "önemli" sayıda çalışanın işine son vereceğini duyurdu.
ABD'li teknoloji devi Microsoft da temmuz ayı başında, 3 bin 200'ü Xbox oyun bölümünde olmak üzere bu yıl ve gelecek yıl toplam 4 bin 800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Bu gelişmelerin ortasında Mizuho Securities analisti Yasuo Nakane, geçen ay yaptığı değerlendirmede yeni nesil bir Xbox konsolunun çıkışının "düşük ihtimal" olduğunu ifade etti.
AFP'ye konuşan Nakane, "Bu da Sony açısından olumlu olur, çünkü olası bir gelecekteki PlayStation 6 konsolunun çıkış takvimi ve fiyatlandırması konusunda şirkete daha fazla esneklik sağlar" değerlendirmesini yaptı.
Analistler, 2020 yılından bu yana piyasada bulunan PS5'in ardından yeni konsolun 2028 yılı sonuna kadar piyasaya sürüleceğini öngörüyor.
Mizuho ise Sony'nin önce el konsolu, bir yıl sonra ise ev konsolu çıkaracağı tahmininde bulunuyor.
Diğer yandan grup, Salı günü Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremin bölgedeki yarı iletken üretim tesislerini etkilediğini, ancak büyük bir hasara yol açmadığını açıkladı.