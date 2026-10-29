Samsung'dan 80,5 milyar dolarlık rekor kar. Hisseler yine de düştü

Yapay zeka çiplerine yönelik devasa talep, Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'e perşembe günü açıklanan verilerle rekor çeyreklik kar getirdi.

Ancak küresel teknoloji rüzgarının ne kadar süreceğini sorgulayan yatırımcılar bu tabloya ikna olmayınca şirketin hisseleri düşüşe geçti.

Samsung, temmuz-eylül döneminde işletme karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 780'in üzerinde artırarak 107,4 trilyon wona, yani 80,5 milyar dolara taşıdı.

Şirketin açıklamasına göre böylece ilk kez bir teknoloji şirketi çeyreklik bazda 100 trilyon wonun üzerinde işletme karı bildirdi.

Aynı dönemde net kar geçen yıla kıyasla yüzde 510'dan fazla sıçrayarak 75,1 trilyon wona ulaşırken, satışlar da 195,3 trilyon wonu gördü.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumundaki Samsung, bu parçaların en gelişmiş türlerinin yapay zekaya güç veren veri merkezleri için kapışılmasıyla yaşanan tedarik sıkıntısının tam merkezinde yer alıyor.

Sohbet robotlarını, görsel üretim araçlarını ve diğer yapay zeka uygulamalarını eğitip çalıştıracak veri merkezleri kurma yarışı, sektörün aşırı değerlenmiş olabileceğine dair endişelere rağmen Samsung ve diğer çip üreticilerinin kazancını katladı.

Şirket açıklamasında, bellek biriminin kapasite kısıtlamaları altında ürün karmasını yapay zeka ürünlerine odaklayarak yönettiği ve "rekor kıran bir çeyreğe daha" imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Sunuculara yönelik güçlü talep ivmesi, tüm uygulama alanlarında piyasa fiyatlarını yukarı çekti" denildi.

Yapay zeka sistemlerinde veri işleyen diğer yarı iletkenlerin yanı sıra kullanılan ve HBM olarak bilinen gelişmiş bellek çiplerinde talep kaynaklı yaşanan darlık, bu parçaların fiyatlarını fırlattı.

Üstelik çip üreticilerinin bütün enerjilerini bu karlı HBM çiplerine yoğunlaştırması, gündelik tüketici elektroniğinde kullanılan daha sıradan bilgisayar belleği parçalarında da kıtlığa yol açarak akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar fiyatlarını artırdı.