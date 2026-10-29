Samsung'dan 80,5 milyar dolarlık rekor kar. Hisseler yine de düştü
29.10.2026 10:24
Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik yoğun taleple üçüncü çeyrekte işletme karını yüzde 780'in üzerinde artırarak 107,4 trilyon wona (80,5 milyar dolar) çıkardı.
Yapay zeka çiplerine yönelik devasa talep, Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'e perşembe günü açıklanan verilerle rekor çeyreklik kar getirdi.
Ancak küresel teknoloji rüzgarının ne kadar süreceğini sorgulayan yatırımcılar bu tabloya ikna olmayınca şirketin hisseleri düşüşe geçti.
Samsung, temmuz-eylül döneminde işletme karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 780'in üzerinde artırarak 107,4 trilyon wona, yani 80,5 milyar dolara taşıdı.
Şirketin açıklamasına göre böylece ilk kez bir teknoloji şirketi çeyreklik bazda 100 trilyon wonun üzerinde işletme karı bildirdi.
Aynı dönemde net kar geçen yıla kıyasla yüzde 510'dan fazla sıçrayarak 75,1 trilyon wona ulaşırken, satışlar da 195,3 trilyon wonu gördü.
Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumundaki Samsung, bu parçaların en gelişmiş türlerinin yapay zekaya güç veren veri merkezleri için kapışılmasıyla yaşanan tedarik sıkıntısının tam merkezinde yer alıyor.
Sohbet robotlarını, görsel üretim araçlarını ve diğer yapay zeka uygulamalarını eğitip çalıştıracak veri merkezleri kurma yarışı, sektörün aşırı değerlenmiş olabileceğine dair endişelere rağmen Samsung ve diğer çip üreticilerinin kazancını katladı.
Şirket açıklamasında, bellek biriminin kapasite kısıtlamaları altında ürün karmasını yapay zeka ürünlerine odaklayarak yönettiği ve "rekor kıran bir çeyreğe daha" imza attığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Sunuculara yönelik güçlü talep ivmesi, tüm uygulama alanlarında piyasa fiyatlarını yukarı çekti" denildi.
Yapay zeka sistemlerinde veri işleyen diğer yarı iletkenlerin yanı sıra kullanılan ve HBM olarak bilinen gelişmiş bellek çiplerinde talep kaynaklı yaşanan darlık, bu parçaların fiyatlarını fırlattı.
Üstelik çip üreticilerinin bütün enerjilerini bu karlı HBM çiplerine yoğunlaştırması, gündelik tüketici elektroniğinde kullanılan daha sıradan bilgisayar belleği parçalarında da kıtlığa yol açarak akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar fiyatlarını artırdı.
REKOR BİLANÇO YARI İLETKEN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAYA YETMEDİ
Milyarlarca dolarlık bu rekor bilançoya rağmen Samsung hisseleri perşembe sabahı yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
Bloomberg News'un haberine göre yarı iletken bölümünün işletme karında piyasa beklentilerinin altında kalması yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı.
Piyasa oyuncularının parlak sonuçlara dair beklentileri o kadar yükseldi ki, artık rekor karlar bile yatırımcıları rahatlatmaya yetmeyebiliyor.
Pepperstone araştırma stratejisti Dilin Wu, hafta başında AFP'ye yaptığı açıklamada, Samsung ve Güney Koreli rakibi SK hynix'in güçlü bilançolarının, "genel yapay zeka ticaretine dair gördüğümüz bütün endişelere rağmen yapay zeka belleği patlamasının hala çok gerçek olduğunu hatırlattığını" söyledi.
Wu, "Çip üreticileri yapay zeka yatırım patlamasından doğrudan yararlanırken, onların çiplerini satın alan şirketler hala bütün bu harcamalardan tatmin edici bir getiri elde edebileceklerini kanıtlamaya çalışıyor" dedi.
Stratejiste göre yatırımcılar nihayetinde "bellek sektöründeki bu yükseliş döngüsünün bir ayağı daha olup olmadığını, yoksa karlılıkta zirveye yaklaşıp yaklaşmadığımızı" bilmek istiyor.
Samsung ise yapay zeka rüzgarının nimetlerinden yararlanmaya devam edeceğini öngörüyor.
Şirketin Finans Direktörü (CFO) Park Soon-cheol, bilanço toplantısında yaptığı konuşmada, "yapay zeka altyapısı kurma rekabetinin hızlanması ve kişisel yapay zeka asistanlarının yaygınlaşmasıyla 2027'de bellek talebinde emsalsiz bir büyüme" beklediklerini söyledi.
Ancak üretimi artırmak o kadar kolay görünmüyor. Park, "Arz tarafında ise yeni kapasite eklemeleriyle üretimi kısa sürede artırmakta zorluklar bekliyoruz" diye ekledi.
HİSSEDARLARA 110 TRİLYON WONLUK ÖDEME PLANI
Bilançoyla birlikte yatırımcıyı memnun edecek bir adım da atıldı; Samsung, ağustos ayındaki duyurusunun ardından bu yıl hissedarlara 30 trilyon wonluk nakit temettü dahil olmak üzere 110 trilyon wona kadar kaynak dağıtma planının ayrıntılarını paylaştı.
Özellikle ABD'li teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler yüzünden Samsung gibi teknoloji devlerinin hisseleri haziran ayındaki rekor seviyelerinden sert düşüş yaşayınca, yapay zeka çiplerinin getirdiği rekor karların hissedarlara daha yüksek getiri olarak yansıması yönündeki çağrılar artmıştı.
Samsung'un bu adımıdan bir gün önce de rakibi SK hynix, 40 trilyon wonluk hissedar getirisi programını tamamlamasının ardından hissedarlarına 60 trilyon won dağıtmayı planladığını duyurmuştu.
KB Securities araştırma merkezi başkanı Kim Dong-won, bu tür adımların "kar büyümesinden doğan faydaların daha yüksek hissedar getirisine dönüşmesini sağlayacağını" belirtti.
Kim, "Rekor karlarla düşük değerlemenin bir arada yaşandığı ortamda, hissedar getirilerinde bugüne kadarki en büyük artış, şirketin düşük değerleme sorununu çözmek için belirleyici bir fırsat sunacak ve piyasa değerinin yeniden hesaplanmasında ana itici güç olacaktır" değerlendirmesini yaptı.