Sessiz bir buz kütlesiydi, Satürn'le karşılaşınca kaderi değişti. Bir kuyruklu yıldız doğuyor

Bugüne kadar gözlemlenen centaurların yalnızca çok küçük bir bölümünde aktif kuyruklu yıldız davranışları tespit edildi.

Bu nedenle 450P, bilim insanlarına buzlu ve hareketsiz bir gök cisminin aktif bir kuyruklu yıldıza dönüşmesinin erken aşamalarını incelemek için nadir bir fırsat sunuyor.

Araştırmacılara göre 450P'nin faaliyetleri devam ederse, gelecekte dev gezegenlerden alacağı yeni bir kütleçekim etkisi onu tamamen kısa dönemli bir kuyruklu yıldıza dönüştürebilir.