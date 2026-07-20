Şirketini sattı, dudak uçuklatan fiyatı Netflix duyurdu

Netflix, geçtiğimiz mart ayında gündeme gelen tahminleri doğrulayarak aktör Ben Affleck'in yapay zekâ şirketi InterPositive'i satın almak için 587 milyon dolar ödediğini açıkladı.

Sürpriz satın alma anlaşması ilk duyurulduğunda, Bloomberg yayın kuruluşu yayın devinin bu işlem için yaklaşık 600 milyon dolar ödeyeceğini bildirmişti.

O dönemde habere ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Netflix, cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi dosyada nihai fiyatı ilk kez paylaştı.

Bu beyan, şirketin perşembe günü daha kısa bir dosya ve hissedar mektubuyla duyurduğu ikinci çeyrek finansal sonuçlarının daha kapsamlı bir incelemesini içeriyor.

2022 yılında sessiz sedasız kurulan InterPositive şirketinin tek kurucusu ve yöneticisi olan Ben Affleck, satın alma anlaşmasının ardından danışmanlık rolü üstlendi.

Anlaşma doğrultusunda InterPositive bünyesindeki küçük çalışan kadrosu da Netflix bünyesine dahil edildi.