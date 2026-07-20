Şirketini sattı, dudak uçuklatan fiyatı Netflix duyurdu
20.07.2026 08:47
Netflix, aktör Ben Affleck'in kurucusu olduğu yapay zekâ şirketi InterPositive için 587 milyon dolar ödediğini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu dosyada doğruladı.
Netflix, geçtiğimiz mart ayında gündeme gelen tahminleri doğrulayarak aktör Ben Affleck'in yapay zekâ şirketi InterPositive'i satın almak için 587 milyon dolar ödediğini açıkladı.
Sürpriz satın alma anlaşması ilk duyurulduğunda, Bloomberg yayın kuruluşu yayın devinin bu işlem için yaklaşık 600 milyon dolar ödeyeceğini bildirmişti.
O dönemde habere ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Netflix, cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi dosyada nihai fiyatı ilk kez paylaştı.
Bu beyan, şirketin perşembe günü daha kısa bir dosya ve hissedar mektubuyla duyurduğu ikinci çeyrek finansal sonuçlarının daha kapsamlı bir incelemesini içeriyor.
2022 yılında sessiz sedasız kurulan InterPositive şirketinin tek kurucusu ve yöneticisi olan Ben Affleck, satın alma anlaşmasının ardından danışmanlık rolü üstlendi.
Anlaşma doğrultusunda InterPositive bünyesindeki küçük çalışan kadrosu da Netflix bünyesine dahil edildi.
Yapay zekânın yapım süreçlerini dönüştürmesi ve sektör çalışanlarının geleceğini belirsizleştirmesi nedeniyle yaratıcı toplulukta hassasiyet yaratan bu konu, büyük stüdyolar ile yayın platformları için tartışmalı bir başlık olmayı sürdürüyor.
Netflix'in çeyrek dönem kazancına dair yaptığı açıklamada Eş Üst Yönetici (Co-CEO) Ted Sarandos'a, InterPositive satın alması ve bu birleşmeyle elde edilecek maliyet tasarruflarının gelecekte nasıl değerlendirileceğine dair soruları yanıtladı.
Deadline portalının haberine göre yapay zekâ araçlarını bütçe dostu ve faydalı yardımcılar olarak nitelendiren Sarandos, InterPositive şirketinin de satın alım öncesinde maliyet tasarrufu sağlama özelliğini ön plana çıkardığını hatırlattı.
Üretken yapay zekânın etkilerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Sarandos, bu teknolojinin yüzlerce Netflix yapımında kullanılmaya başlandığını aktardı.
Sarandos, görsel efekt ve sanal yapım stüdyosu Eyeline ile animasyon departmanındaki şirket içi laboratuvarı bu duruma örnek gösterdi.
Üretken yapay zekânın fikir aşamasından ön görselleştirmeye, post prodüksiyondan teslimat sürecine kadar tüm eğlence tasarımı aşamalarında hızla yaygınlaştığını ifade eden Sarandos, geleneksel yöntemlere kıyasla daha kaliteli çıktıları daha hızlı ve etkili biçimde ürettiklerini savundu.
Bu iş akışlarının yaklaşık 300 Netflix içeriğinde kullanıldığını ve en yoğun uygulamanın post prodüksiyon aşamasında gerçekleştiğini ekleyen yönetici, karmaşık sahneler ve sekanslar için yapay zekâ desteği aldıklarını bildirdi.
Sarandos, kalabalık insan gruplarının veya savaş sahnelerinin yer aldığı çekimleri yapay zekâ kullanımına örnek olarak gösterdi.
Birçok yapımda bütçe veya zaman kısıtlamaları nedeniyle normal şartlarda senaryodan çıkarılacak kritik sahnelerin, üretken yapay zekâ araçları sayesinde kurtarıldığını belirtti.
Yakın dönemde yayımlanan "The American Experiment" (Amerikan Deneyi) adlı belgesel serisinde 17 dakikalık yapay zekâ destekli görüntü bulunduğunu açıklayan Sarandos, bu bölümlerin geleneksel yöntemlere kıyasla iki kat daha hızlı ve yarı maliyetle üretildiğini vurguladı.
Tüm bu teknik gelişmelere rağmen harika işler ortaya koymak için her zaman nitelikli sanatçılara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Sarandos, yapay zekânın bu gerçeği değiştirmediğini ifade etti.
Yönetici, yapay zekâ kullanımı sayesinde elde edilen tasarrufların doğrudan platformdaki yeni içeriklere yatırılacağını, bunun da kullanıcı etkileşimini, gelirleri ve şirket kârını artıracak bir döngüyü besleyeceğini sözlerine ekledi.