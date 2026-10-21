Şirketler GTA 6'ya hazırlanıyor. 1,5 milyon çalışan aynı gün izin alabilir

Bu ay itibarıyla tahmini ön sipariş miktarı 6 milyon kopyaya ulaşan yapımın satışlarında PlayStation 5 konsolu öne çıkıyor; bu platformdaki ön siparişlerin tek başına 4,8 milyon seviyesini yakaladığı görülüyor.

Farklı aşamalarıyla on yılı aşkın süredir geliştirilen oyun için duyulan sabırsızlık, oyuncuların günlük çalışma ve ev düzeninde yapımı sadece birkaç saatliğine tecrübe etmekle yetinmek istememesinden kaynaklanıyor.

İlk oyunu 1997 yılında yayımlanan Grand Theft Auto serisi, geride kalan sürede milyarlarca dolarlık gelir ve milyonlarca satış adedi elde etti.

Serinin bir önceki halkası olan ve 2013 yılında çıkan Grand Theft Auto V ise geliştirici stüdyo Rockstar Games bünyesine yaklaşık 10 milyar dolar gelir kazandırdı.

Oyunculara açık dünya ortamını keşfetme olanağı tanıyan yapımlar, geçmişten bugüne Liberty City ve San Andreas gibi kurgusal kentlerin ardından son olarak Vice City bölgesine odaklanıyor.