Şirketler GTA 6'ya hazırlanıyor. 1,5 milyon çalışan aynı gün izin alabilir
21.10.2026 13:40
Son Güncelleme: 21.10.2026 13:44
Uzmanlar, GTA 6 oyununun çıkış tarihi olan 19 Kasım günü ABD'de yaklaşık 1,5 milyon çalışanın izin almasını veya rapor almasını bekliyor.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin merakla beklediği video oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), piyasaya çıkış tarihi yaklaştıkça yalnızca eğlence dünyasını değil, iş gücü piyasasını da meşgul etmeye başladı.
Uzmanlar, yapımın satışa sunulacağı 19 Kasım günü ABD genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanın işe gitmeyebileceğini hesaplıyor.
Sosyal medyada yayılan iddialara göre çalışanlar, konsollarında veya bilgisayarlarında oynanmaya hazır bekleyen yapıma vakit ayırabilmek için hastalık izni almayı, yıllık izin günlerini kullanmayı ya da birikmiş ücretli izinlerini devreye sokmayı planlıyor.
The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, kimi şirketlerin bu yoğun ilgiyi göz önüne alarak oyunun çıkış tarihini ücretli izin planlamalarına dahil ettiği aktarılıyor.
İşverenler, çok sayıda personelin aynı gün izin almasıyla iş yerlerinde ciddi bir iş gücü kaybı yaşanabileceğini değerlendirerek çeşitli hazırlıklar yürütüyor.
Bu ay itibarıyla tahmini ön sipariş miktarı 6 milyon kopyaya ulaşan yapımın satışlarında PlayStation 5 konsolu öne çıkıyor; bu platformdaki ön siparişlerin tek başına 4,8 milyon seviyesini yakaladığı görülüyor.
Farklı aşamalarıyla on yılı aşkın süredir geliştirilen oyun için duyulan sabırsızlık, oyuncuların günlük çalışma ve ev düzeninde yapımı sadece birkaç saatliğine tecrübe etmekle yetinmek istememesinden kaynaklanıyor.
İlk oyunu 1997 yılında yayımlanan Grand Theft Auto serisi, geride kalan sürede milyarlarca dolarlık gelir ve milyonlarca satış adedi elde etti.
Serinin bir önceki halkası olan ve 2013 yılında çıkan Grand Theft Auto V ise geliştirici stüdyo Rockstar Games bünyesine yaklaşık 10 milyar dolar gelir kazandırdı.
Oyunculara açık dünya ortamını keşfetme olanağı tanıyan yapımlar, geçmişten bugüne Liberty City ve San Andreas gibi kurgusal kentlerin ardından son olarak Vice City bölgesine odaklanıyor.
Ana hikaye akışının yanı sıra çok sayıda görev ve yan görev içeren serinin oyunları, kullanıcılara onlarca saatlik bir oynanış süresi vadediyor.
Grand Theft Auto VI, ana anlatısını suç dünyasının ünlü figürleri Bonnie ve Clyde çiftinden esinlenerek kuruyor.
Yapımda kendilerine yeni bir hayat kurmak amacıyla suç dünyasına adım atan Jason ve Lucia isimli iki ana karakter yer alıyor.
Olay örgüsü tehlikeli boyutlara ulaştığında hayatta kalabilmek için birbirine tutunan ikili, hikaye ilerledikçe oyuncular tarafından sırayla yönetiliyor.
Ana anlatının etrafında şekillenen görevlerin, yan hikayelerin ve çeşitli açık dünya etkinliklerinin yanı sıra Lucia'nın seride bütünüyle işlenmiş ilk kadın ana karakter kimliği taşıması da yapıma dönük beklentiyi güçlendiriyor.