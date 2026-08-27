Sosyal medya odaklanmayı azaltıyor. Uzmanlardan dijital detoks önerisi

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer "Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerini neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor." dedi.