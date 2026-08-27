Sosyal medya odaklanmayı azaltıyor. Uzmanlardan dijital detoks önerisi
27.08.2026 10:33
Son Güncelleme: 27.08.2026 10:39
Yoğun sosyal medya kullanımı ruh sağlığını etkiliyor, uyku düzenini bozuyor. Uzmanlar, dijital detoks ile durumu tersine çevirmenin mümkün olduğunu söylüyor. (Haber: Ali Ablay)
Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar, yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer "Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerini neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor." dedi.
SOSYAL MEDYA ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN DETOKS ÖNERİSİ
Uzmanlar, yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
Hazer "Bazen bu tarz esler vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle, yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir." diye konuştu.