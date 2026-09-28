SpaceX 14'üncü denemede Starship'i ilk kez yörüngeye oturtmaya çalışacak

Daha önceki bazı denemelerin patlamayla sonuçlanmış olması göz önüne alınırsa, bugün Teksas'ta yerel saatle 07.15'te (TSİ 15.15) başlayacak 75 dakikalık bir zaman aralığında gerçekleşecek olan fırlatma işleminin de sürprizlere gebe olabileceği yorumları yapılıyor.

İnsanları ve ağır yükleri Ay ve Mars'a taşımak için tasarlanan, 121 metrelik boyuyla şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü ve en büyük yeniden kullanılabilir roket sistemi olan Starship, önce yörünge altı bir uçuş eğrisiyle fırlatılacak ve tüm sistemler uygun olursa, yörüngeye ulaşmak için ikinci bir ateşleme daha yapacak.