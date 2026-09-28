SpaceX 14'üncü denemede Starship'i ilk kez yörüngeye oturtmaya çalışacak
28.09.2026 11:13
SpaceX, Ay ve Mars görevleri için insan ve yük taşımayı hedeflediği Starship (Yıldız Gemisi) roketini, 3 yıl önceki ilk test uçuşunun ardından bugün ilk kez Dünya yörüngesine oturtmaya çalışacak.
HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE UÇUŞ 10 SAAT SÜRECEK
Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, gelecekteki Ay ve Mars misyonları kapsamında insan ve yük taşımak üzere geliştirdiği Starship (Yıldız Gemisi) roketini, 3 yıl önceki ilk test uçuşunun ardından bugün ilk kez Dünya yörüngesine oturtmaya çalışacak.
Haziran ayında yapılan halka arzın ardından Elon Musk'ın şirketi SpaceX, iddialı hedefler içeren bu 14'üncü test uçuşuyla vites yükseltmeyi planlıyor.
Her şey yolunda giderse, yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen test uçuşunda, şirketin Teksas'taki Starbase üssünden fırlatılacak roketin üst kademesinin Dünya yörüngesine doğru ilerlemesi ve burada 26 adet yeni nesil Starlink uydusu konuşlandırması planlanıyor.
FIRLATMA İŞLEMİ SÜRPRİZLERE GEBE
Daha önceki bazı denemelerin patlamayla sonuçlanmış olması göz önüne alınırsa, bugün Teksas'ta yerel saatle 07.15'te (TSİ 15.15) başlayacak 75 dakikalık bir zaman aralığında gerçekleşecek olan fırlatma işleminin de sürprizlere gebe olabileceği yorumları yapılıyor.
İnsanları ve ağır yükleri Ay ve Mars'a taşımak için tasarlanan, 121 metrelik boyuyla şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü ve en büyük yeniden kullanılabilir roket sistemi olan Starship, önce yörünge altı bir uçuş eğrisiyle fırlatılacak ve tüm sistemler uygun olursa, yörüngeye ulaşmak için ikinci bir ateşleme daha yapacak.
İLK KEZ YÖRÜNGEDE YAKIT İKMALİ DENEMESİ DE YAPILACAK
Merakla beklenen bu test uçuşunun en heyecan verici unsurlarından biri de SpaceX'in ilk defa yörüngede yakıt ikmali yapmayı deneyecek olması.
Bu uçuşta SpaceX, saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla, Dünya'dan yaklaşık 275 kilometre yükseklikte dairesel yörüngeye çıkmayı hedefliyor.
Bunu başarması halinde Starship, şirketin mevcut dev uydu internet ağını daha da genişletmek için tasarlanmış uyduları yörüngeye yerleştirmeye çalışacak.
Fırlatma öncesi yapılan planlamalara göre roket Dünya yörüngesinde altı tur attıktan sonra yolculuğunu Pasifik Okyanusu'nda tamamlayacak.
BU KEZ İTİCİYİ MEKANK KOLLARLA YAKALAMAYACAKLAR
"Super Heavy" olarak adlandırılan ilk kademe itici, fırlatmadan kısa süre sonra Meksika Körfezi'nde denize düşecek. SpaceX bu kez iticiyi dev mekanik kollarla yakalamayı planlamıyor.
Bu 14'üncü test uçuşu başarılı olsun ya da olmasın, SpaceX aynı hafta içinde üç roket daha fırlatacak. Bunlardan birinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir grup astronot taşınacak.