SpaceX, motor arızasına rağmen Starship'i ilk kez yörüngeye yerleştirdi
28.09.2026 11:13
Son Güncelleme: 28.09.2026 17:01
SpaceX, Ay ve Mars görevleri için insan ve yük taşımayı hedeflediği Starship (Yıldız Gemisi) roketini, motorlardan birinin arızalanmasına rağmen bugün ilk kez Dünya yörüngesine oturttu.
Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, gelecekteki Ay ve Mars misyonları kapsamında insan ve yük taşımak üzere geliştirdiği Starship (Yıldız Gemisi) roketini, 3 yıl önceki ilk test uçuşunun ardından bugün ilk kez Dünya yörüngesine oturtmayı başardı; hem de tek motoru arızalanmasına rağmen…
Haziran ayında yapılan halka arzın ardından Elon Musk'ın şirketi SpaceX, iddialı hedefler içeren bu 14'üncü test uçuşuyla vites yükseltmeyi planlıyordu.
Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen test uçuşunda, şirketin Teksas'taki Starbase üssünden fırlatılan roketin üst kademesi Dünya yörüngesinde 26 adet yeni nesil Starlink uydusunu konuşlandırdı.
Daha önceki bazı denemelerin patlamayla sonuçlanmış olması göz önüne alındığında bugün Teksas'tan yapılan fırlatma işleminin de sürprizlere gebe olabileceği yorumları yapılıyordu ancak Starship planlandığı gibi yörüngeye yerleşti.
İnsanları ve ağır yükleri Ay ve Mars'a taşımak için tasarlanan, 121 metrelik boyuyla şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü ve en büyük yeniden kullanılabilir roket sistemi olan Starship, önce yörünge altı bir uçuş eğrisiyle fırlatıldı ve yörüngeye ulaşmak için ikinci bir ateşleme daha yaptı.
Merakla beklenen bu test uçuşunun en heyecan verici unsurlarından biri de SpaceX'in ilk defa yörüngede yakıt ikmali yapmayı deneyecek olması.
Bu uçuşta SpaceX'in, saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla, Dünya'dan yaklaşık 275 kilometre yükseklikte dairesel yörüngeye çıkmayı hedeflediği belirtilmişti.
Bunu başaran Starship, şirketin mevcut dev uydu internet ağını daha da genişletmek için tasarlanmış uyduları da yörüngeye yerleştirdi.
Fırlatma öncesi yapılan planlamalara göre roket Dünya yörüngesinde altı tur attıktan sonra yolculuğunu Pasifik Okyanusu'nda tamamlayacak.
BU KEZ İTİCİYİ MEKANİK KOLLARLA YAKALAMAYACAKLAR
"Super Heavy" olarak adlandırılan ilk kademe itici, fırlatmadan kısa süre sonra Meksika Körfezi'nde denize düşecek. SpaceX bu kez iticiyi dev mekanik kollarla yakalamayı planlamıyor.
Bu 14'üncü test uçuşu başarılı olsun ya da olmasın, SpaceX aynı hafta içinde üç roket daha fırlatacak. Bunlardan birinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir grup astronot taşınacak.