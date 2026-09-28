SpaceX, motor arızasına rağmen Starship'i ilk kez yörüngeye yerleştirdi

Daha önceki bazı denemelerin patlamayla sonuçlanmış olması göz önüne alındığında bugün Teksas'tan yapılan fırlatma işleminin de sürprizlere gebe olabileceği yorumları yapılıyordu ancak Starship planlandığı gibi yörüngeye yerleşti.

İnsanları ve ağır yükleri Ay ve Mars'a taşımak için tasarlanan, 121 metrelik boyuyla şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü ve en büyük yeniden kullanılabilir roket sistemi olan Starship, önce yörünge altı bir uçuş eğrisiyle fırlatıldı ve yörüngeye ulaşmak için ikinci bir ateşleme daha yaptı.