SpaceX ortaklarından sıra dışı talep: "Roketi pembeye boyayabilir miyiz?"

SpaceX hisseleri, halka arz sonrası gün içi zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti .

Buna rağmen şirketin iş görünümü ve mali durumuyla ilgili sorular nispeten az oy aldı. İlgi gören az sayıdaki soru ise finansal verilerden ziyade yörüngedeki yapay zeka veri merkezlerinin uzaya gönderilme zamanlaması gibi konulara odaklandı.

Şirketin yapay zeka işinin ne zaman kendi kendini finanse etmeye başlayacağına dair soru, cuma öğleden sonra itibarıyla ancak 183. sırada yer bulabildi.

Geçen hafta çarşamba günü kendi finansal sonuçlarını açıklayan Tesla'da yatırımcılar, Musk'a SpaceX ile olası bir birleşme hakkında defalarca baskı yapmış ve bu konudaki birkaç soru 100'den fazla oy almıştı.

Ancak aynı konu SpaceX'in forumunda neredeyse hiç ilgi görmedi.