SpaceX ortaklarından sıra dışı talep: "Roketi pembeye boyayabilir miyiz?"
02.08.2026 12:57
Halka arzının ardından ilk finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanan SpaceX, yatırımcıların soru yağmuruna tutuldu. Musk'ın katılması beklenen toplantı öncesinde açılan çevrim içi platformda küçük yatırımcılar, mali verilerden çok roketin pembeye boyanması ve maskotun rolü gibi sıra dışı konuları oyladı.
Halka açık bir şirket olarak ilk finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanan uzay şirketi SpaceX, yatırımcıların sıra dışı sorularıyla karşı karşıya kaldı.
Bilanço toplantısında yapay zeka harcamaları ve Starlink uydu iletişim ağının karlarının öne çıkması beklenirken, küçük yatırımcıların gündemi bambaşka konulara teslim oldu.
Yeni halka arz edilen roket üreticisi SpaceX, Elon Musk'ın da katılması beklenen bilanço toplantısı öncesinde yatırımcıların soru iletebilmesi için internet üzerinden bir platform açtı.
Musk'ın diğer büyük şirketi Tesla'dakine benzer biçimde kurgulanan sistemde kullanıcılar sorularını sunabiliyor ve yanıtlanmasını istedikleri soruları oylayarak popülerlik sırasına sokabiliyor.
Salı günü yapılacak toplantı öncesinde hissedarlar tarafından sunulan ve en çok oy alan soruların başında, NASA'nın Artemis programı kapsamında gelecek yıl astronotları Ay'a taşımak üzere tasarlanan Starship İnsanlı İniş Sistemi'ne ait daha fazla görüntü talebi yer aldı.
Yatırımcılar ayrıca SpaceX'in kısa süre önce tanıttığı ve 35 dolarlık peluş oyuncağıyla kutladığı Shiba Inu ırkı maskotu Asteroid'in eğitim, çocuk hayır kurumları ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarında daha büyük bir rol üstlenip üstlenmeyeceğini sordu.
Diğer hissedarlar ise yeni Starship'in yörüngede yakıt ikmaline ne zaman başlayacağını, hem fırlatıcı roketini hem de üst kademesini ne zaman yakalayacağını ve roketin görünümünün nasıl iyileştirilebileceğini merak etti.
Bir kullanıcı platformda, "Roketi pembeye boyayabilir miyiz?" sorusunu yöneltti.
Başka bir yatırımcı ise hayranların isimlerini uzaya gönderebilmesi için tek tek ısı kalkanı karolarına sponsorluk satılmasını önerdi.
Bu renkli soru çeşitliliği, SpaceX'in halka arz hisselerinin yaklaşık yüzde 30'unu küçük yatırımcılara ayırmasının ardından geldi.
Bu oran, ABD'deki büyük bir halka arzda bireysel yatırımcılara yapılan en yüksek tahsislerden biri olarak kayıtlara geçti.
SpaceX hisseleri, halka arz sonrası gün içi zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti.
Buna rağmen şirketin iş görünümü ve mali durumuyla ilgili sorular nispeten az oy aldı. İlgi gören az sayıdaki soru ise finansal verilerden ziyade yörüngedeki yapay zeka veri merkezlerinin uzaya gönderilme zamanlaması gibi konulara odaklandı.
Şirketin yapay zeka işinin ne zaman kendi kendini finanse etmeye başlayacağına dair soru, cuma öğleden sonra itibarıyla ancak 183. sırada yer bulabildi.
Geçen hafta çarşamba günü kendi finansal sonuçlarını açıklayan Tesla'da yatırımcılar, Musk'a SpaceX ile olası bir birleşme hakkında defalarca baskı yapmış ve bu konudaki birkaç soru 100'den fazla oy almıştı.
Ancak aynı konu SpaceX'in forumunda neredeyse hiç ilgi görmedi.
Wall Street Journal'ın, Tesla yöneticilerine olası bir birleşme öncesinde Çin biriminin ayrılması için hazırlık yapmalarının söylendiğini bildirdiği haberin ertesi sabahı, yani cuma sabahı, bu başlık tek bir oyla sadece bir kez ortaya çıktı. Musk ise çıkan haberi yalanladı.
Küçük yatırımcıların çoğu SpaceX'in geleceği konusunda iyimser bir tutum sergilerken, bir kullanıcı Musk'ın kendi uzun vadeli vizyonunun yatırımı anlamlı kılıp kılmadığını sordu.
Musk, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin nihayetinde malların ve hizmetlerin çok ucuzladığı, paranın önemini büyük ölçüde yitirdiği bir bolluk dünyası yaratabileceğini söylemişti.
Yatırımcı, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasına dört gün kala henüz hiç oy alamayan sorusunda, "Elon'ın yakın zamanda belirttiği gibi 10 yıl içinde paranın bir önemi kalmayacaksa, insanlar neden daha fazla hisse satın alsın ve daha fazla para yatırsın?" ifadesini kullandı.