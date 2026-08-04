SpaceX rekor zarar açıklayacak. Hisseleri yarı yarıya eridi

Bugün açıklanacak sonuçlar, SpaceX’in temel olarak bir roket şirketi olmaktan çıkıp merkezinde yapay zekanın yer aldığı bir holdinge ne ölçüde dönüştüğünü sergileyecek.

Tarihsel olarak SpaceX işinin özünü oluşturan roket fırlatmaları, artık toplam gelirin yalnızca beşinci birini karşılıyor ve zarar ediyor.

Uydu internet hizmeti Starlink ise gelirin yarısından fazlasını sağlıyor ve kár eden tek birim olma özelliğini koruyor.

Ancak X sosyal ağını, Grok sohbet robotunu ve veri merkezi kiralamalarını kapsayan yapay zeka bölümünün, içinde bulunulan çeyrek kadar erken bir dönemde grubun ana gelir kaynağı haline gelmesi bekleniyor.

Çünkü Anthropic’in yanı sıra Google da bu sonbaharda SpaceX’e işlem gücü kullanımı karşılığında ayda 920 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor.

Bir diğer girişim olan Reflection AI da benzer bir anlaşmaya imza attı.

Böylece SpaceX, kendi yapay zeka modeli Grok ticari olarak OpenAI’ın ChatGPT’si ve Anthropic’in Claude’u karşısında pazar payı kazanmakta zorlanırken, makinelerini kendi rakiplerine kiralamış oluyor.

Ancak bu sözleşmeler yalnızca üç aylık ihbar süresiyle feshedilebiliyor. Google bile yaptığı anlaşmayı kısa vadeli "yedek kapasite" olarak tanımlıyor.

Hisse senedi için satış tavsiyesinde bulunan az sayıdaki kurumdan biri olan Phillip Securities yayımladığı analiz notunda, "Yapay zeka ana büyüme hikayesi konumunda ancak 2029 sonuna kadar süresi dolacak bilgisayar sözleşmelerine dayanıyor" ifadelerini kullandı.