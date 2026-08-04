SpaceX rekor zarar açıklayacak. Hisseleri yarı yarıya eridi
04.08.2026 10:29
SpaceX, rekor kıran halka arzından yaklaşık iki ay sonra bugün borsa kapanışının ardından ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa değeri 1,5 trilyon dolar civarında seyreden şirket, zirve yaptığı haziran ayından bu yana hisse değerinin yaklaşık yarısını kaybetti.
Rekor kıran halka arzının üzerinden iki aydan kısa bir süre geçen SpaceX, bugün piyasaların kapanmasının ardından ilk çeyreklik sonuçlarını yayımlayacak.
Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve yapay zeka şirketinin hisse fiyatı, haziran ayındaki zirve noktasından bu yana değerinin yaklaşık yarısını yitirdi.
Piyasa değeri 1,5 trilyon dolar seviyelerinde bulunan şirket; yapay zekaya hakim olma, uzayda veri merkezleri kurma ve Mars’ı kolonileştirme gibi çeşitli vaatlerini yatırımcılar için uzun vadede kâra dönüştürebileceğini kanıtlamak zorunda.
Bu vaatlerin yerine getirilememesi Wall Street’in de ötesine geçen bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.
SpaceX’in temmuz ayında Nasdaq 100 endeksine dahil edilmesi, şirketin artık milyonlarca Amerikalının emeklilik tasarruflarına doğrudan entegre olduğu anlamına geliyor.
Şimdilik hiç kimse haziran ayında sona eren mevcut çeyrekten bir kâr beklenmiyor.
Analistler, SpaceX’in ikinci çeyrekte 6,8 milyar dolar gelir elde edeceğini, buna karşılık 1,9 milyar dolar zarar açıklayacağını öngörüyor.
Ancak bu zarar tahmini, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 50 civarında bir iyileşmeye işaret ediyor. Şirketin eylül ayı sonuna kadar başabaş noktasına ulaşma ihtimali de bulunuyor.
Söz konusu mali iyileşme, özellikle yapay zeka laboratuvarı Anthropic ile imzalanan dev sözleşmeden kaynaklanıyor.
Anthropic, SpaceX’in Tennessee eyaletinin Memphis kenti yakınlarındaki Colossus veri merkezini kullanmak için temmuz ayından bu yana ayda 1,25 milyar dolar ödeme yapıyor.
Bugün açıklanacak sonuçlar, SpaceX’in temel olarak bir roket şirketi olmaktan çıkıp merkezinde yapay zekanın yer aldığı bir holdinge ne ölçüde dönüştüğünü sergileyecek.
Tarihsel olarak SpaceX işinin özünü oluşturan roket fırlatmaları, artık toplam gelirin yalnızca beşinci birini karşılıyor ve zarar ediyor.
Uydu internet hizmeti Starlink ise gelirin yarısından fazlasını sağlıyor ve kár eden tek birim olma özelliğini koruyor.
Ancak X sosyal ağını, Grok sohbet robotunu ve veri merkezi kiralamalarını kapsayan yapay zeka bölümünün, içinde bulunulan çeyrek kadar erken bir dönemde grubun ana gelir kaynağı haline gelmesi bekleniyor.
Çünkü Anthropic’in yanı sıra Google da bu sonbaharda SpaceX’e işlem gücü kullanımı karşılığında ayda 920 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor.
Bir diğer girişim olan Reflection AI da benzer bir anlaşmaya imza attı.
Böylece SpaceX, kendi yapay zeka modeli Grok ticari olarak OpenAI’ın ChatGPT’si ve Anthropic’in Claude’u karşısında pazar payı kazanmakta zorlanırken, makinelerini kendi rakiplerine kiralamış oluyor.
Ancak bu sözleşmeler yalnızca üç aylık ihbar süresiyle feshedilebiliyor. Google bile yaptığı anlaşmayı kısa vadeli "yedek kapasite" olarak tanımlıyor.
Hisse senedi için satış tavsiyesinde bulunan az sayıdaki kurumdan biri olan Phillip Securities yayımladığı analiz notunda, "Yapay zeka ana büyüme hikayesi konumunda ancak 2029 sonuna kadar süresi dolacak bilgisayar sözleşmelerine dayanıyor" ifadelerini kullandı.
Yakından takip edilen bir diğer konu ise harcamalar.
SpaceX, kasasına giren her bir dolara karşılık hem veri merkezlerine hem de tüm iş modelinin büyük bir kısmının bağlı olduğu ve test aşaması süren dev roketi Starship’e yaklaşık iki dolar yatırım yapıyor.
Gözlemcilere göre grubun en az üç yıl daha tensel olarak onlarca milyar dolar nakit yakmaya devam etmesi bekleniyor.
Hafta boyunca sürecek belirsizlik, perşembe günü kısıtlama süresinin (lockup) dolmasıyla da devam edecek. Bu sürenin bitimiyle birlikte bazı SpaceX çalışanları halka arz sonrası hisselerini satabilecek. Bu da şu anda yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bulunan ve oldukça sınırlı olan dolaşımdaki hisse sayısını iki kattan fazla artırabilir.
Bernstein analistleri yayımladıkları notta, "Çeyreklik sonuçların bir önem taşımadığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Hisseleri hareket ettirecek asıl unsurun Musk’ın yapacağı açıklamalar olacağı belirtiliyor.
Piyasalar; Musk’ın sermaye harcamaları, yapay zeka girişimi Cursor’ın olası 60 milyar dolarlık satın alımı veya otomobil üreticisi Tesla ile birleşeceği yönündeki söylentiler hakkında söyleyeceklerine kilitlenmiş durumda.