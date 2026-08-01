SpaceX roketinin Ay'a çakılmasına saatler kaldı. Yeni bir krater oluşacak
01.08.2026 11:57
SpaceX'e ait kullanım dışı bir roketin gelecek hafta içinde Ay'a çarpması bekleniyor. Saatte 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşecek çarpışma yeni bir krater oluşturacak. Ortaya çıkacak toz bulutu ise bilim insanları tarafından incelenecek.
SPACEX ROKETİ AY'A ÇARPACAK
SpaceX'e ait kullanım dışı bir roketin üst kademesinin gelecek hafta Ay yüzeyine çarpması bekleniyor.
Uzmanlar, saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşecek çarpışmanın Ay'da yeni bir krater oluşturacağını ve ortaya çıkacak toz bulutunun önemli bilimsel veriler sağlayabileceğini söylüyor.
Çarpışmanın çarşamba günü Ay'ın Einstein Krateri yakınlarında meydana gelmesi öngörülüyor.
PATLAMANIN ETKİSİ 3 TON TNT'YE EŞ DEĞER
Uzay takip uzmanı Bill Gray'e göre roket, Ay'a yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla çarpacak.
Çarpmanın oluşturacağı enerji yaklaşık 3 ton TNT'nin patlama gücüne eşdeğer olacak. Bunun sonucunda Ay yüzeyinde yeni bir krater oluşacak ve kilometrelerce yükseğe toz ile kaya parçaları savrulacak.
Uzmanlar, oluşacak toz bulutunun teleskoplarla dakikalarca gözlemlenebileceğini belirtiyor.
İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞİYOR
Söz konusu roket, yaklaşık bir yıl önce iki Ay iniş aracını uzaya taşımak için kullanılmıştı.
Uzmanlara göre SpaceX'in roketi Ay'a göndermek gibi bir planı yoktu. Çarpışmanın, roketin görevini tamamladıktan sonra Güneş yörüngesine yönlendirilmesiyle önlenebileceği ifade ediliyor.
Bu olay, Ay'a istemeden çarpan ikinci roket olarak kayıtlara geçecek. Daha önce 2022 yılında Çin'e ait bir roket parçası Ay'ın karanlık yüzünde iki krater oluşturmuştu.
BİLİM İNSANLARI HEYECANLI
Araştırmacılar, oluşacak kraterin yaklaşık 27 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde olacağını tahmin ediyor.
Krater Dünya'dan görülemeyecek kadar küçük olsa da Ay yörüngesindeki uzay araçları tarafından görüntülenebilecek.
NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter uzay aracı ile Güney Kore'nin Danuri Ay yörünge aracı, çarpışma öncesi ve sonrasına ait görüntüler toplayacak.
Danuri'nin, çarpışmadan yaklaşık iki dakika önce roketin yalnızca birkaç kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.