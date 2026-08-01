SpaceX roketinin Ay'a çakılmasına saatler kaldı. Yeni bir krater oluşacak

Söz konusu roket, yaklaşık bir yıl önce iki Ay iniş aracını uzaya taşımak için kullanılmıştı.

Uzmanlara göre SpaceX'in roketi Ay'a göndermek gibi bir planı yoktu. Çarpışmanın, roketin görevini tamamladıktan sonra Güneş yörüngesine yönlendirilmesiyle önlenebileceği ifade ediliyor.

Bu olay, Ay'a istemeden çarpan ikinci roket olarak kayıtlara geçecek. Daha önce 2022 yılında Çin'e ait bir roket parçası Ay'ın karanlık yüzünde iki krater oluşturmuştu.