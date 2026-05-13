Spotify'dan 20. yıl sürprizi. İşte sizin müzik tarihiniz
13.05.2026 09:55
Spotify, 20’nci yılında kullanıcıların tüm dinleme geçmişini kapsayan yeni bir deneyim hazırladı. “Spotify 20: Your Party of the Year(s)” özelliği, daha önce paylaşılmamış verileri kullanıcılarla buluşturuyor.
YILIN PARTİSİ NASIL BULUNUYOR?
Spotify, 20’nci yıl kutlamaları kapsamında kullanıcıların tüm dinleme geçmişini kapsayan yeni bir “Wrapped benzeri” deneyim başlattı.
“Spotify 20: Your Party of the Year(s)” adlı özellik, platforma ilk katıldıkları günden bu yana kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına dair daha önce paylaşılmamış verileri sunuyor.
Kullanıcılar yeni özelliğe mobil uygulamada “Spotify 20” veya “Party of the Year(s)” araması yaparak ya da mobil cihazlardan Spotify’ın ilgili sayfasını ziyaret ederek ulaşabiliyor.
UYGULAMADAKİ DOĞUM TARİHİNİZ
Mobil uygulama üzerinden erişilebilen deneyim kapsamında kullanıcılar, öncelikle Spotify hesaplarını ilk açtıkları tarihle karşılaşıyor. Yeni özellik kapsamında uygulamaya kayıt tarihiniz bir doğum günü kutlaması gibi düşünülmüş.
Kullanıcılar daha sonra hesap açtıklarından bu yana dinledikleri toplam benzersiz şarkı sayısını görebiliyor.
PLATFORMDA DİNLEDİĞİNİZ İLK ŞARKI
Spotify’daki ilk günlerinizi canlandırmayı hedefleyen özellik daha sonra sizden platform üzerinde dinlediğiniz ilk şarkıyı tahmin etmenizi istiyor. Daha sonra tarihiyle birlikte bu şarkı kullanıcıya sunuluyor.
Şirket, yeni özelliği resmi bir “Wrapped” olarak tanımlamasa da formatın yıllık dinleme özetlerine benzediği belirtiliyor. Ancak bu kez özet yalnızca bir yılı değil, kullanıcının tüm Spotify geçmişini kapsıyor.
Platformda en çok dinlediğiniz sanatçıyı ve yıllar içinde kaç dakika dinlediğinizi de görmek mümkün.
Spotify ayrıca, kullanıcıların en çok dinlediği 120 parçadan oluşan “All-Time Top Songs” çalma listesi de sunuyor. Listede her şarkının kaç kez çalındığı bilgisi de yer alıyor
Deneyim ayrıca sosyal medyada paylaşılabilecek kişiselleştirilmiş istatistik kartları da içeriyor
SPOTIFY'A ERİŞİM SORUNU YAŞANDI
Özelliğin kullanıma açılmasının ardından çok sayıda kullanıcının aynı anda platforma yüklenmesi nedeniyle Spotify’da erişim sorunları yaşandığı bildirildi.
Bazı kullanıcılar uygulamanın yavaşladığını ve “Your Party of the Year(s)” sayfasının açılmadığını belirterek durumu sosyal medyada paylaştı.