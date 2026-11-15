Starship fırlatma kulesine döndü. Mekanik kollar havada yakaladı

İki aşamalı dev roketin alt bölümünü oluşturan ve Starship'i uzaya taşıyan Super Heavy güçlendiricisi, fırlatma kulesine geri dönmeyi başaramadı. Uzay aracının iki bölümü birbirinden ayrıldıktan sonra Super Heavy, henüz açıklanmayan bir nedenle dönüş rotasından çıkarıldı. Meksika Körfezi üzerinde belirlenen bir noktaya yönlendirilen roket, bir süre havada asılı kaldıktan sonra infilak etti.

Böylece SpaceX'in ilk kez roketin her iki bölümünü de kurtarma planı gerçekleşmedi.

Buna karşın Starship'in üst aşamasının, Dünya çevresinde 22 saatten uzun süre boyunca 14 tur attıktan sonra başarıyla geri dönmesi, milyarlarca dolarlık Starship geliştirme programında önemli bir mühendislik başarısı oldu.