Steam'da erişim engeli gelen oyunlar. Hangi oyunlara erişim engeli geldi?
28.08.2026 10:10
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası ve yayıncısı Steam, Türkiye’deki oyuncu topluluğunu yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyle gündemde. 45 farklı yapıma erişim engeli getirildi.
Steam'da erişim engeli getirilen oyunların aralarında popüler oyun stüdyolarının ikonik yapımlarının da bulunduğu ve engellenen dikkat çekici yapımların hangileri olduğu merak ediliyor.
HANGİ OYUNLARA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?
Alınan kararlar neticesinde listede öne çıkan ve geniş kitleler tarafından bilinen bazı popüler oyunlar şunlar:
Bully: Scholarship Edition (Rockstar Games)
Manhunt (Rockstar Games)
POSTAL Serisi (Seriye ait 3 ayrı oyun)
Poppy Playtime (Popüler korku yapımı)
Erişim engeli kararı verilen 45 yapımın büyük bir kısmının ortak noktası, barındırdıkları yaş kategorileri ve içerik türleri olarak göze çarpıyor.
OYUNLAR NEDEN ENGELLENDİ?
Verilere bakıldığında mahkeme veya idari kararlarla erişim engeli getirilen oyunların içerik türlerine göre dağılımı belli oldu.
İçeriklerin büyük bölümünün yüksek şiddet, yetişkin unsurları veya psikolojik/korku temaları nedeniyle incelemeye takıldığı belirtiliyor.