Tam 8 yıldır yoldaydı, zorlu görev başlıyor. Merkür'ün gizemlerini çözecek

Dünya, Merkür'e Jüpiter'den yaklaşık 10 kat daha yakın olmasına rağmen BepiColombo'nun yolculuğu, daha önce Jüpiter'e gönderilen Galileo ve Juno görevlerinden daha uzun sürdü.

Bunun temel nedeni ise Merkür'e ulaşmaktan çok, uzay aracını gezegenin yörüngesine yerleştirmenin zorluğu.

ESA BepiColombo Uçuş Dinamikleri Müdürü Frank Budnik, Merkür'e doğrudan gidilmesi halinde gezegene daha hızlı ulaşılabileceğini ancak yörüngeye girebilmek için uzay aracının hızının Merkür'ün hızına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

BepiColombo, bunun için elektrikli itki sisteminin yanı sıra Dünya, Venüs ve Merkür'ün yakınından yaptığı toplam dokuz geçişten aldığı kütle çekim desteğini kullandı.