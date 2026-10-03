Tesla Avrupa satışlarıyla toparlandı. Gözler 21 Ekim bilançosunda
03.10.2026 09:44
Elektrikli araç üreticisi Tesla, üçüncü çeyrekte 486 bin 532 araç teslim ederek Wall Street beklentilerini aştı ve iki yıllık satış daralmasını kırma yoluna girdi.
Elektrikli araç üreticisi Tesla, üçüncü çeyrek araç teslimatlarında Wall Street'in beklentilerini aşarak iki yıldır devam eden satış düşüşünü sonlandırma yoluna girdi.
Reuters ajansının aktardığı Visible Alpha verilerine göre şirket, temmuz-eylül döneminde analistlerin ortalama 456 bin 896 olan tahminini geride bırakarak 486 bin 532 araç teslim etti.
Piyasa beklentisinin 29 bin 636 adet üzerinde gerçekleşen bu teslimat rakamı, Avrupa pazarındaki toparlanmayla desteklendi.
Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık beşte bir oranında değer kaybetmişken cuma günkü erken işlemlerde yüzde 5'in üzerinde yükseldi.
Gelen son veriler, yatırımcıların ilgisi giderek yapay zeka, otonom taksiler ve insansı robot projelerine kaysa da şirketin ana araç işinin yeniden ivme kazandığını gösteriyor.
Yaklaşık 1,40 trilyon dolarlık piyasa değeri büyük ölçüde bu uzun vadeli hedeflere dayanan üreticide araç satışları, en büyük gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.
Morningstar Kıdemli Hisse Senedi Analisti Seth Goldstein tabloya ilişkin değerlendirmesinde, "Güçlü rakamlar, iki yıllık düşüşün ardından Tesla'yı tüm yıl için teslimat artışı rotasına sokuyor. Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminin, tüketicilerin diğer araçlar yerine Tesla'yı tercih etmesini sağlayan ayırt edici unsur olduğuna işaret ediyorum" dedi.
YILLIK DÜŞÜŞÜ DURDURMAK İÇİN 311 BİN ARAÇ GEREKİYOR
Tesla'nın geçen yılki toplam teslimatını yakalayabilmesi ve üst üste üçüncü yıllık gerilemeyi önleyebilmesi adına dördüncü çeyrekte en az 311 bin 448 araç teslim etmesi şart.
Bu hedef, şirketin 2022'nin ortasından bu yana herhangi bir çeyrekte kaydettiği teslimatlardan daha düşük bir seviyeye karşılık geliyor.
ABD pazarında ise elektrikli araç alıcılarına sağlanan 7 bin 500 dolarlık federal vergi indiriminin Eylül 2025 sonunda sona ermesinin ardından, satışların geçen yılın üçüncü çeyreğindeki rekor düzeyin altında kalması bekleniyordu.
Diğer yandan Finans Direktörü Vaibhav Taneja, temmuz ayında şirketin "ikinci çeyrekten 2023'ten bu yana görülen en büyük sipariş birikimiyle çıktığını" açıklamıştı.
Analistler, yılın ilk dönemindeki tahminlerini yukarı taşıyarak haziran ayındaki 1,65 milyonluk teslimat beklentisini 2026 geneli için 1,82 milyona yükseltti.
Dün Tesla'nın daha küçük ölçekli rakibi Rivian da üçüncü çeyrek teslimatlarında piyasa beklentilerini aşarak yıllık hedeflerini teyit etti.
Tesla, çeyreklik mali bilançosunu 21 Ekim'de piyasaların kapanışının ardından paylaşacak.
AVRUPA PAZARINDA SATIŞLAR YENİDEN HIZLANDI
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Musk'ın siyasi söylemlerine gösterilen tepkiler ve Çinli rakiplerin düşük fiyatlı modelleri nedeniyle geçen yıl Avrupa'da yaşanan düşüşün ardından, Avrupa Birliği'ndeki tesciller ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yaklaşık üçte iki oranında arttı.
Tesla'nın Avrupa'daki toparlanması üçüncü çeyrekte ivme kazandı.
Fransa ve Danimarka'daki güçlü tescil artışları ile eylül ayındaki genel kazanımlar; devlet teşvikleri, geçen yılın düşük baz etkisi ve tüketicilerin elektrikli araçlara dönük ilgisiyle desteklendi.
Analistler, Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının Avrupa'da kademeli olarak devreye girmesinin satışlara ek katkı sağlayacağını öngörüyor.
Yazılım halihazırda sekiz Avrupa ülkesinde onay almış durumda.
Diğer yandan şirketin otonom taksi filosu, ABD'nin çeşitli kentlerinde ticari hizmet yürüten Alphabet bünyesindeki Waymo'nun gerisinde kalıyor.
Teksas ve Florida'da araç içinde güvenlik gözetmeni olmadan faaliyet gösteren Tesla otonom taksi servisi, geçen ay Austin'deki filosuna özel olarak tasarlanan Cybercab modelini dahil etti.