Tesla Avrupa satışlarıyla toparlandı. Gözler 21 Ekim bilançosunda

Tesla'nın geçen yılki toplam teslimatını yakalayabilmesi ve üst üste üçüncü yıllık gerilemeyi önleyebilmesi adına dördüncü çeyrekte en az 311 bin 448 araç teslim etmesi şart.

Bu hedef, şirketin 2022'nin ortasından bu yana herhangi bir çeyrekte kaydettiği teslimatlardan daha düşük bir seviyeye karşılık geliyor.

ABD pazarında ise elektrikli araç alıcılarına sağlanan 7 bin 500 dolarlık federal vergi indiriminin Eylül 2025 sonunda sona ermesinin ardından, satışların geçen yılın üçüncü çeyreğindeki rekor düzeyin altında kalması bekleniyordu.

Diğer yandan Finans Direktörü Vaibhav Taneja, temmuz ayında şirketin "ikinci çeyrekten 2023'ten bu yana görülen en büyük sipariş birikimiyle çıktığını" açıklamıştı.

Analistler, yılın ilk dönemindeki tahminlerini yukarı taşıyarak haziran ayındaki 1,65 milyonluk teslimat beklentisini 2026 geneli için 1,82 milyona yükseltti.

Dün Tesla'nın daha küçük ölçekli rakibi Rivian da üçüncü çeyrek teslimatlarında piyasa beklentilerini aşarak yıllık hedeflerini teyit etti.

Tesla, çeyreklik mali bilançosunu 21 Ekim'de piyasaların kapanışının ardından paylaşacak.