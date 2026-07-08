Trump'tan izin çıktı. OpenAI en gelişmiş yapay zeka modelini kullanıma açıyor

Yapay zeka devi OpenAI , güçlü yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanım potansiyeline dair ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle ilettiği talepler doğrultusunda geçen ay ertelenen en gelişmiş modeli GPT-5.6'yı perşembe günü kamuoyuna sunacağını duyurdu.

ABD ve Çin, uzmanların karmaşık, birbirine bağlı ve genellikle onlarca yıllık teknoloji sistemlerine dayanan sektörlerde gelişmiş siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceğini belirttiği son teknoloji yapay zeka modellerini geliştirmek için bir yarış içinde.

Washington, teknolojinin Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki askeri veya istihbarat kurumları tarafından kötüye kullanılabileceği endişesiyle gelişmiş yapay zeka modeli sürümlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Çinli yetkililerin de önde gelen teknoloji firmalarıyla, henüz piyasaya sürülmemiş olanlar da dahil olmak üzere Çin'in en gelişmiş yapay zeka modellerine yurt dışından erişimin sınırlandırılması konusunda toplantılar düzenlediği bildirildi.

OpenAI'ın rakibi Anthropic, ABD hükümetinin 12 Haziran'da ulusal güvenlik kaygılarıyla çıkardığı ihracat kontrolü kararının ardından en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'i tüm kullanıcılar için aniden devre dışı bırakmıştı.